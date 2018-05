Am Ende bricht der Frust aus Xherdan Shaqiri heraus. Als er mit Stoke City dem 1:2 gegen Crystal Palace entgegen taumelt, rennt er Ruben Loftus-Cheek nach und tritt ihn von hinten in die Wade – mit der Sohle voraus und voller Absicht. Er kommt mit Gelb davon.

Sekunden später ist das Spiel aus. Ist alles aus. Ist Shaqiri mit Stoke aus der Premier League abgestiegen. Sein Freistosstor zum 1:0 ist dumpfe Erinnerung. Er zieht das Leibchen über den Kopf. Als er es wieder herunternimmt, liegt nur eines in seinem Blick: Leere, ganz tiefe Leere.

Im August vor drei Jahren verschlug es ihn an diesen Ort, der frei von Charme und verloren zwischen London und Manchester liegt. Keiner geht unbedingt freiwillig dahin, wenn er nicht gerade als Fussballer Millionen verdienen kann. Shaqiri tat es aber auch, um seine Karriere neu zu beleben, die in München und Mailand arg ins Stocken geraten war. «Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein», verkündete er bei seiner Ankunft, «das ist der perfekte Club für mich.»

200 Millionen hat die Mannschaft gekostet

Letzten März gab er der «Schweizer Illustrierten» ein Interview, das in Stoke nicht besonders gut ankam. Weil darin Sätze standen wie: «Das Gefühl, dass in dieser Mannschaft selbst ein Ronaldinho wenig bewegen könnte, ist ernüchternd.» Oder: «Hier kann ich zu wenig Einfluss nehmen, weil es an Qualität um mich herum mangelt.»

200 Millionen Franken an Transfersummen hat die Mannschaft gekostet, die nun in die Championship muss. Das ist viel Geld fürs Versagen, aber zu wenig, um die Versprechen zu erfüllen, die Shaqiri vor drei Jahren gemacht wurden. Trainer Mark Hughes wollte um ihn herum eine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte aufbauen.

Die Ironie der Geschichte

Hughes wurde diesen Januar entlassen. Paul Lambert kam. Der Misserfolg blieb. Mit Lambert gewann Stoke eines von vierzehn Spielen. Am Samstag sagt er: «Uns hat der natürliche Instinkt eines Torjägers gefehlt, aber nicht nur das, es hat auch Kreativität gefehlt.» Stoke hat noch ganz viel mehr nicht gehabt, zum Beispiel eine gute Defensive, und das trotz Nationalgoalie Jack Butland. Niemand hat in der Premier League mehr Tore zugelassen und eine so schlechte Tordifferenz.

Die Ironie der Geschichte für Shaqiri ist, dass diese Saison seine persönlich beste überhaupt ist. In der ersten erzielte er in insgesamt 32 Spielen nur 3 Tore; Stoke wurde immerhin noch Neunter. In der zweiten kam er auf 22 Einsätze und 4 Tore; er war öfters verletzt und Stoke am Ende auf Platz 13. Jetzt hat er in der Liga nur zweimal aussetzen müssen. Er verbucht intern am meisten Tore (8) und am meisten Assists (6). Aber wie hat er im März auch gesagt: Einzelne Transfers seien zwar spektakulär und teuer gewesen, aber eben doch nicht gut genug, um die hohen Ziele zu erreichen.

Bis 2020 läuft sein Vertrag mit Stoke. Laut «SonntagsBlick» hat der 26-jährige Nationalspieler darin eine Klausel, die ihm einen Wechsel für eine festgeschriebene Summe ermöglicht. Sie bewegt sich in der Höhe der 18 Millionen Franken, die Stoke einst für ihn zahlte. An Interessenten dürfte es Shaqiri nicht mangeln, so wenig wie es ihm an Selbstvertrauen mangelt. «Ich bin schnell und kräftig, deshalb passe ich hierher», sagte er bei seiner ­Ankunft in der Premier League. Nun meldet er: «Ich bin ein attraktiver Spieler, wie ihn diese Liga braucht.»

