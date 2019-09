Genügsames GC gewinnt knapp gegen Schlusslicht Chiasso

Das letzte Raunen geht Sekunden vor Schluss durch den Letzigrund. Es ist ein Aufatmen, weil der letzte Versuch der Gäste knapp am Tor vorbeifliegt. Ein Schuss zugelassen von einer GC-Mannschaft, die sich in den letzten 15 Minuten kaum mehr befreien kann. Gegen Chiasso, den Tabellenletzten der Challenge League. Dabei hatte der Schweizer Rekordmeister in der ersten Viertelstunde drei Tore erzielt. Am Ende wird daraus ein 3:2-Sieg, von der Haupttribüne tönen Buhrufe.

Die Tessiner hatten in der Challenge League bisher die meisten Tore kassiert, 16 waren es vor dem Gastspiel in Zürich, sechs mehr als GC. Trainer Uli Forte hatte die Offensive umso mehr verstärkt, zum ersten Mal spielten Danijel Subotic und Nassim Ben Khalifa gemeinsam von Beginn an. Vero Salatic fehlte gesperrt, er schaute sich das Spiel von der Tribüne an. Die Captainbinde trug Marko Basic, im zentralen Mittelfeld spielten der 20-jährige Allen Njie und der um ein Jahr ältere Djibril Diani.

Der Beginn des Spiels ist fulminant. Petar Pusic läuft alleine auf das Tor zu, legt sich den Ball aber zu weit vor. Diani scheitert aus der Distanz, Subotic aus zwei Metern, er schiesst drüber. Das alles passiert in den ersten drei Minuten. Und es braucht nur weitere drei, bis sie sich wunderbar durchspielen. Ben Khalifa, Pusic, wieder Ben Khalifa, Nikola Gjorgjev trifft aus gut zehn Metern zur frühen Führung. Sie hält vier Minuten, weil die Innenverteidigung der Grasshoppers beim einzigen Chiasso-Angriff der Startphase schlecht steht. Subotic antwortet nach einem missglückten Rückpass mit dem 2:1. Einen gütig gepfiffenen Penalty versenkt Ben Khalifa zum 3:1. Es sind 16 Minuten vorbei.

GC lässt Chiasso einfach spielen

Der Gastgeber hat aber auch Glück, dass der Gegner nicht nur die schlechteste Defensive, sondern auch die schlechteste Offensive der Liga stellt. Verlockend für den Favoriten, mit der Zweitoreführung spielt er bisweilen übermütig. Allan Arigoni dribbelt wenige Meter vor dem Tor, Gjorgjev nimmt den Ball einmal lässig mit der Hacke mit, Diani aus der Zentrale ist beim Pressing gerne der erste Mann. Der Gast bestraft weder diese Ausflüge, noch Njies zahlreiche Ballverluste im Mittelfeld. Noch nicht. So ist das 3:1 zur Pause ein Resultat, das zwar nach Spektakel klingt, aber keines ist. In den 30 Minuten nach dem Penalty von Ben Khalifa passiert wenig. GC ist genügsam, Chiasso harmlos.

Das bleibt in Durchgang zwei so. GC greift an, wenn es vom Gegner dazu eingeladen wird, wenn es quasi muss. Gjorgjev und Subotic verpassen ihr zweites Tor des Abends. Ben Khalifa ebenfalls. Und der frühere Schweizer Nationalspieler verursacht den Freistoss, der Chiasso den Anschluss bringt, Younes Bnou Marzouk, Mittelstürmer und auch sonst überall anzutreffen, trifft. Danach spielt vor allem der Gast, GC lässt es zu, fast, als würde man eine spannende Schlussphase anstreben. Weil Chiasso aber Chiasso ist, und nicht Lausanne, überholt GC den FC Wil und rückt auf Platz 2 vor. In einer Woche sind die Ostschweizer im Letzigrund zu Gast. Es ist die Mannschaft mit der zweitstärksten Offensive der Liga. Und mit der besten Defensive.

Telegramm: GC - Chiasso 3:2 (3:1)

Letzigrund. – 3150 Zuschauer. – SR Von Mandach. – Tore: 6. Gjorgjev 1:0. 10. Rossi 1:1. 11. Subotic 2:1. 17. Ben Khalifa 3:1 (Foulpenalty). 54. Bnou Marzouk 3:2.

GC: Salvi; Arigoni, Basic, Cvetkovic, Wittwer; Pusic (83. Asllani), Njie (83. Kamber), Diani, Gjorgjev (74. Monzialo); Ben Khalifa, Subotic (70. Morandi).

Chiasso: Guarnone; Eptiaux (70. Padula), Martignoni, Hajrizi, Gamarra; Huser, Pugliese (55. Wolf), Doldur; Bnou Marzouk, Rossi (74. Almeida), Antunes (46. Kryeziu).

Verwarnungen: 32. Rossi, 35. Hajrizi, 53. Ben Khalifa, 78. Diani (alle Foul). 90. Salvi (Spielverzögerung). Bemerkungen: GC ohne Salatic (gesperrt) und Goelzer (verletzt). Chiasso ohne Pollero, Berzati, Dixon, Malinowski, Bellante, Iberdemaj, Cyzas (alle verletzt) und Senderos (nicht im Aufgebot).

Die Sendung ist zu hören auf Spotify , bei Apple Podcasts oder direkt hier: