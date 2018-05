Granit Xhaka droht das WM-Aus

Bange Momente beim Schweizer Nationalteam: Spielmacher Granit Xhaka musste am Donnerstagabend das Training im Stadion Cornaredo in Lugano abbrechen. Er hatte sich in einem Zweikampf am linken Knie verletzt und wurde zu Untersuchungen ins Spital gebracht.

Xhaka lag mehrere Minuten auf dem Rasen, umringt vom gesamten Team. Danach konnte er den Rasen zwar humpelnd verlassen, musste dabei aber von zwei Betreuern gestützt werden. Erste Reaktionen aus der SFV-Delegation waren als durchaus pessimistisch zu deuten.

Video: Granit Xhaka wälzt sich am Boden. Der Teamarzt ist bei ihm.

Quelle: facebook.com/srfsport

Der Unfall geschah kurz vor dem Ende der Einheit, die unter strömendem Regen und auf nahezu unbespielbarem Terrain stattgefunden hatte. (sda)