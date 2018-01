Heynckes lobt Embolos Teamkollege

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat sich sehr positiv über Fussball-Nationalspieler Leon Goretzka geäussert. «Das ist ein guter Junge, der gefällt mir», sagte Heynckes am Dienstag in München vor dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar. Der 22 Jahre alte Goretzka soll nach Medienberichten im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister wechseln.

«Da muss man mal abwarten. Wenn ich richtig gelesen habe, hat sein Manager (Jörg) Neubauer gesagt, dass sie sich noch nicht entschieden haben», sagte Heynckes zu den Meldungen. «Die Spanier sind da ja auch noch im Rennen», ergänzte der 72-Jährige. Wegen seines auslaufenden Vertrages ist Goretzka derzeit das wohl begehrteste Talent Europas.

«Der weiss schon genau, was für ihn das Beste ist»

Heynckes bescheinigt dem Schalker Führungsspieler «eine klasse Entwicklung». Sein Co-Trainer Peter Hermann kenne Goretza noch aus gemeinsamen Zeiten in Gelsenkirchen. «Er hat mit ihm auf Schalke gearbeitet. Das muss ein aufgeweckter, intelligenter Junge sein. Der weiss schon genau, was für ihn das Beste ist», sagte Heynckes.

Der von einigen Topclubs umworbene Goretzka hatte eine Entscheidung über seine Zukunft für Januar in Aussicht gestellt. Schalkes Manager Christian Heidel sagte an Neujahr, dass der Nationalspieler den Tabellenzweiten bislang nicht darüber informiert habe, dass er sich zu einem Wechsel entschieden habe. Goretzka-Berater Jörg Neubauer sagte, dass zu allererst Schalke informiert werde. Schalke soll Goretzka unter anderem mit einem Spitzenverdienst von über zehn Millionen Euro für eine Verlängerung des am Saisonende auslaufendes Vertrages gelockt haben.

Leon Goretzka - Europe's most wanted



Free agent this summer and wanted by Liverpool, Bayern, Juventus, FC Barcelona, Arsenal etc. Some say a deal with Liverpool/Bayern have been agreed, but nothing is confirmed yet.



Have a look at his season so far.pic.twitter.com/H6atYWlrmh