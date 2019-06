Holland nach spätem Penalty im Viertelfinal

Die Viertelfinals der WM in Frankreich sind komplett. Als letztes Team zog Europameister Holland in Rennes mit einem 2:1-Sieg gegen Japan in die Runde der besten acht Mannschaften ein. Die Oranjeleeuwinnen gingen durch Lieke Martens (17. Minute) in Führung. Doch Yui Hasegawa (43.) traf kurz vor der Pause in der sehr unterhaltsamen Partie vor 21'076 Zuschauern im Roazhon Park zum Ausgleich. Martens vom FC Barcelona markierte dann in der Nachspielzeit (90.+1) mit einem trotz Video-Überprüfung umstrittenen Penalty den Siegtreffer.

Die Holländerinnen treffen nun auf Italien. Das italienische Nationalteam hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte bei einer Weltmeisterschaft die Viertelfinals erreicht. Dies dank einem 2:0-Erfolg in Montpellier gegen China. Valentina Giacinti (15. Minute) und Aurora Galli (49.) erzielten die Treffer. Letztmals gelang der Einzug unter die besten acht bei der WM-Premiere 1991.

Die Azzurre, die in ihrer schweren Vorrundengruppe Erste vor Australien und Brasilien geworden waren, begannen stark und gingen nach einer Viertelstunde durch Giacinti verdient in Führung. Doch die Chinesinnen hielten dagegen, übernahmen das Spiel und drängten auf den Ausgleich.

Italiens Trainerin Milena Bertolini holte Stürmerin Cristiana Girelli vom Platz und brachte Mittelfeldspielerin Galli, um die Defensive zu stabilisieren. Doch dann sorgte die 22-Jährige von Juventus Turin mit einem Distanzschuss kurz nach der Pause für die Entscheidung. Es war bereits ihr drittes Turniertor und gleichzeitig der dritte Treffer als Joker. (dpa/mro)