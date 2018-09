Holt Deutschland heute die EM?

Am Montag liessen es sich die Fussball-Funktionäre in London gut gehen. Es war auch schön, bei der Fifa-Wahl des besten Fussballers der Welt dabei zu sein. Im Hintergrund bot sich für die Abgesandten aus Deutschland und der Türkei die Möglichkeit, Gespräche zu führen und zu lobbyieren. Heute erfahren sie, ob sich das gelohnt hat. In Nyon wird entschieden, wer von ihnen die EM 2024 ausrichten darf.

Als die Fifa im Juni die WM 2026 vergab, entschieden erstmals ihre über 200 Mitgliedsverbände. Es war die Folge der skandalumwitterten Wahlen von Russland 2018 und vor allem Katar 2022, die noch von einem 22-köpfigen Exekutivkomitee getroffen worden waren. Die Uefa dagegen ist beim alten System geblieben: Bei ihr ist es weiterhin das Exekutivkomitee, das entscheidet.

Normalerweise besteht es aus 20 Personen. Zwei müssen heute bei der Abstimmung in den Ausstand treten, der Deutsche Reinhard Grindel und der Türke Servet Yardimci als Vertreter ihrer Verbände. Der Schwede Lars-Christer Olsson fehlt, weil er schwer erkrankt ist. Für einen Zuschlag braucht es mindestens neun Stimmen.

Der verhängnisvolle Satz?

Favoriten sind die Deutschen. Bis zu elf Stimmen scheinen sie auf sicher zu haben, unter anderen von Peter Gilliéron, dem im Frühjahr abtretenden Präsidenten des Schweizer Verbandes. Grindel als Präsident des DFB hat darum in London euphorisch den Eindruck vermittelt, als bedeute der pro Deutschland ausgefallene Evaluationsbericht der Uefa in Wirtschafts- und Menschenrechtsfragen schon fast den Sieg.

Spätestens seit 2010 und der Wahl von Katar ist freilich bekannt, wie wenig ein solches Papier wert sein muss. Katar hatte damals am schlechtesten abgeschnitten und sich dann doch deutlich gegen die höher bewerteten USA durchgesetzt. Im Bewerbungsverfahren für 2024 sind erstmals auch politische Aspekte wie Menschenrechtsfragen bewertet worden. Auf Seite 31 des Uefa-Papiers steht: «Der Mangel eines Massnahmenplans auf dem Gebiet der Menschenrechte bietet Grund zur Sorge.»

Vielleicht ist das der verhängnisvolle Satz für die türkische Seite – zumindest dann, wenn sich die Uefa-Exekutive nicht des Verdachts aussetzen will, ein Turnier in ein (von Präsident Erdogan) autokratisch regiertes Land zu vergeben.

Über Deutschland dagegen schreiben die Uefa-Prüfer: «Die Bewerbung des DFB ist von hoher Qualität und erfüllt komfortabel die Erwartungen, wenn es um politische Aspekte, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Menschenrechte geht.»

Das Foto von Özil

Die Türken glauben, endlich an der Reihe zu sein, wenn es um die Ausrichtung eines Grossanlasses geht. Dreimal haben sie sich vergebens um eine EM beworben und einmal um Olympische Spiele. Nun arbeiten sie mit Bildern von jubelnden Zuschauern und modernen Stadien. Und versprechen der Uefa steuerfreie Gewinne. Frei nach dem Motto ihrer Bewerbung: «Lasst uns gemeinsam teilen.»

Zudem versuchen sie den Konflikt der Deutschen mit Mesut Özil zu ihren Gunsten auszulegen. Özil ist der türkischstämmige Deutsche, der vor der Weltmeisterschaft in Russland in die Propagandafalle ging und sich, zusammen mit Ilkay Gündogan, an Erdogans Seite ablichten liess. Das Foto sorgte für erhebliche Verwerfungen in Deutschland. In letzter Konsequenz führte es zum Rücktritt Özils aus dem deutschen Nationalteam. Özil warf Grindel gar vor, ein Rassist zu sein.

Ein weit gewichtigeres Argument für die Uefa-Exekutive dürfte die wirtschaftliche Situation am Bosporus sein. Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn um 40 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Aber 12,5 Milliarden Euro an Investition in die Infrastruktur sind in den nächsten sechs Jahren noch nötig. Weshalb die Uefa in ihrem Bericht auch festhält: «Jüngste wirtschaftliche Entwicklungen im Land können geplante öffentliche Investitionen unter Druck bringen.» (Tages-Anzeiger)