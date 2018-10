Es war Zufall, aber Zufall ist manchmal nicht zufällig, und exakt in diesem Moment, an einem Samstagabend in einem Gewächshaus einer Gärtnerei in Stäfa hoch oben über dem Zürichsee, musste es so sein. «Irgendeinisch fingt ds Glück eim» sang Kuno Lauener, wie immer machte er dabei eine Anspielung auf seinen Lieblingsclub, es ist der allerletzte Auftritt von Züri West auf ihrer «Love»-Tournee, in einem intimen Rahmen inmitten von Palmen und grünen Pflanzen.

Und eben, einer im Publikum hatte mit einem gelb-schwarzen Schal ein Zeichen gemacht, genau im Moment, als Kuno vom Glück sang und dass es immer wieder weitergeht und sich irgendwo eine Tür öffnet, schossen seine Young Boys im Cupspiel in Schaffhausen in letzter Sekunde das glückhafte Tor zum 3:2.

Und dass es Mitte September das letzte Konzert für länger war und die Band nun eine Pause macht – Züri West nehmen sich immer viel Zeit, bis sie mit neuer Musik wieder auf Tournee gehen –, ist vielleicht auch nicht nur zufällig. Kuno Lauener ist Berner, und es sind in diesem Herbst besondere Wochen für die Stadt und ihren Club. Kuno braucht Zeit für seine Young Boys.

So sass er vier Tage später, als die Hymnen der Sterne der Champions überall in Europa gespielt wurden, nicht zu Hause auf dem Sofa und musste sich «Schachtar gäge Gent» anschauen. Einer seiner Songs heisst so, die Geschichte von einem Paar, das sich nichts mehr zu sagen hat und sich mit dem letzten Schluck aus einer Flasche gelangweilt die zweite Halbzeit von diesem Spiel antut. Kuno lief an diesem Mittwochabend vor zwei Wochen glücklich zum Stade de Suisse, in dem seine Band bei der Meisterfeier vor 40’000 gespielt und er sich dabei wie Mick Jagger, Polo Hofer und John Lennon zusammen gefühlt hatte.

Video: Züri Wests Schachtar gäge Gent

1:0 hätten seine Young Boys gegen Manchester United führen können, 0:3 endete damals das Spiel. Und später, gegen Mitternacht, sagte einer im Tram 9 zurück in die Innenstadt: «Hütt hei si wieder mau verlore.» Kuno sang einst, als YB noch ein Club war, der meistens verlor und nie etwas gewann, sie hätten heute «wieder mau gwunne».

Hütt sitzt Kuno Lauener nicht in Turin im Stadion, sondern zu Hause in Bethlehem, im Westen von Bern. Aber er muss sich nicht mit Schachtar gäge Gent die Zeit vertreiben, er wird auch kaum wie im Video zum Song mit aufgeschlagenem Mantelkragen durch die Hochbausiedlungen laufen, sondern auf dem Sofa sitzen. Gäubschwarz­süchtig war er schon als Kind. (Tages-Anzeiger)