Hütters Abgang trifft den Meister hart

Adi Hütters Wechsel nach Deutschland ist keine Überraschung. Der YB-Trainer hat stets betont, dass es sein Ziel sei, irgendwann in der Bundesliga arbeiten zu wollen. Er sagte im letzten Herbst beispielsweise Werder Bremen ab, weil seine Arbeit in Bern noch nicht beendet war. Und weil er selbstbewusst genug war, auf bessere Angebote zu warten. Im kleinen Kreis sprach er von einem Top-8-Club, den er übernehmen möchte.

Der Zeitpunkt des Wechsels ist für Hütter perfekt. Er wurde in seiner Heimat Österreich Meister und Pokalsieger mit Red Bull Salzburg. Er führte die Young Boys zur ersten Meisterschaft seit 1986 - und verlässt die Schweiz vielleicht ebenfalls als Doublesieger. Am 27. Mai im Cupfinal gegen den FCZ ist YB klar favorisiert. Was hätte der Österreicher bei den Young Boys noch mehr erreichen wollen? Natürlich wäre es reizvoll gewesen, YB erstmals in die Champions League zu führen - aber die Bundesliga ist in jeder Beziehung deutlich grösser und interessanter als die Super League.

Bloss ein weiterer Zwischenschritt?

Ein wenig überraschend mag für einige Beobachter vielleicht einzig der neue Verein Hütters sein. Frankfurt hat zwar lange Zeit eine starke Spielzeit absolviert, schwächelte aber in den letzten Wochen - und beendete die Saison schliesslich als Achter. Ein Top-8-Club ist die Eintracht aber nicht, bei schlechter platzierten Vereinen wie Wolfsburg und Gladbach sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten erheblich besser. Doch Frankfurt ist ein Traditionsclub und in der smart geplanten Karriere Hütters genau der richtige Arbeitgeber. Es würde keineswegs erstaunen, wenn der 48-Jährige in einigen Jahren zu einem noch prominenteren Club wechselt. Der aktuelle Eintracht-Coach Niko Kovac geht im Sommer zu den Bayern.

Für die Young Boys ist der Verlust Hütters schwierig aufzufangen. Wahrscheinlich trifft es den Meister sogar härter als die zu erwartenden Abgänge talentierter Fussballer. Hütter ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit Sportchef Christoph Spycher in einem viele Jahre unruhigen Verein ein bemerkenswertes Leistungsdenken zu etablieren. Seine Mannschaft agierte grösstenteils offensiv, attraktiv, erfolgreich. Hütter hinterlässt in Bern eine grosse Lücke.