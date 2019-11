Ibrahimovic verabschiedet sich in bester Zlatan-Manier

Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Es dürfte jeden Fussballfan überrascht haben, wenn sich Zlatan Ibrahimovic nach fast zwei Jahren bei LA Galaxy nicht etwas überlegt haben würde, um sich gebührend zu verabschieden. Also bediente sich der 38-Jährige einem (etwas abgeänderten) Zitat von keinem geringeren als Julius Caesar: «Ich kam, ich sah, ich eroberte.»

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr