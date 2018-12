«Ich ziehe es durch – friss oder stirb» 

Können Sie Ihr Trainerjahr 2018 in ein paar Sätzen ­zusammenfassen?

Es war das beste Jahr meiner Karriere. Der Titel mit YB, der Wechsel in die Bundesliga, die Steigerung mit Frankfurt nach schwierigem Start, die sechs Siege in der Europa League.

Und was war Ihr Höhepunkt?

Die Entwicklung in Frankfurt ist überragend. Am Ende ist das aber schon der Schweizer Meistertitel, weil man da etwas in der Hand hat und wir darauf fast drei Jahre hingearbeitet haben. Mit Red Bull Salzburg Meister und Cupsieger zu werden, dass haben andere Trainer auch geschafft. YB wartete 32 Jahre.

Sie hatten im November 2017 Bremen abgesagt. Wie nahe waren Sie bereits da an einem Wechsel nach Deutschland?

Damals war es einfach der falsche Zeitpunkt für eine Veränderung, das galt auch für das österreichische Nationalteam. Die Arbeit bei YB war nicht beendet. Es wäre ein falsches Zeichen gewesen, den Club zu verlassen.

Gegen Ende Saison waren dann nicht viele Plätze in der Bundesliga, ihrer erklärten Traumliga, frei. Sie pokerten hoch.

Nicht unbedingt. Es war nicht so, dass ich meinen Berater jeden Tag anrief und mich erkundigte, wie viele Angebote es gebe. Ich hatte bei YB noch ein Jahr Vertrag, es gefiel mir sehr in Bern, die Champions League lockte.

Haben Sie lange überlegt, als sich das Interesse von ­Frankfurt konkretisierte?

Irgendwann im Frühling hat es sich abgezeichnet, dass wir Meister werden würden. Ein Trainer, der in Österreich und in der Schweiz Titel gewinnt, wird automatisch ein Thema in der Bundesliga. Und wie viele Chancen erhält man im Leben? Zudem überzeugten mich die Gespräche mit Eintracht Frankfurt.

Sie hätten auf noch grössere Clubs warten können.

(lacht) Bayern und Dortmund wären unrealistisch gewesen. Im Ernst: Frankfurt ist ein Topclub, bestens aufgestellt, ein Traditionsverein. Aber natürlich war mir klar, dass die Nachfolge von Niko Kovac schwierig werden würde. Er hatte hervorragend gearbeitet und wechselte zu Bayern. Und als ich bereits als neuer Trainer feststand, gewann Frankfurt noch den Pokalfinal gegen die Bayern. Das freute mich sehr, aber gleichzeitig wurde der Druck nicht kleiner.

Was ist denn in der täglichen Arbeit der grösste Unterschied zwischen YB und Frankfurt?

In Bern hatten wir 13 Nationen im Kader, hier sind es 17, die Teamzusammenstellung ist ähnlich. Allerdings hat es in Frankfurt deutlich mehr Spieler, in der Summe ist einfach alles viel grösser. Wir hatten im Trainings­lager 29 Fussballer und 24 Staffmitglieder dabei, bei den Young Boys waren es insgesamt etwas mehr als 30 Personen.

Er brachte YB nach 32 Jahren wieder einen Meistertitel: Adi Hütter feiert mit Fans in Bern. Foto: Keystone

Und wer ist besser?

Im Sommer hätte ich nicht gesagt, dass Frankfurt von fünf Spielen gegen YB drei gewinnt. Heute sehe ich das anders. (schmunzelt) Wir haben eine richtig starke Mannschaft mit viel Power und herausragenden Einzelspielern wie Torhüter Kevin Trapp oder den Stürmern Ante Rebic und Luka Jovic, der gerade 21 geworden ist, aber unfassbar komplett ist. Im Mittelfeld mussten wir ein wenig ­experimentieren. Mittlerweile klappt das ganz ordentlich, auch dank dem Schweizer Gelson Fernandes. Er ist ein unglaublich verlässlicher Spieler, immer positiv, er ist wie ein Spielertrainer, spricht sechs Sprachen, geht voran. Teams zu vergleichen, ist aber immer schwierig, beide haben eine herausragende Mentalität. YB würde in der Bundesliga problemlos mithalten.

Was hat sich für Sie verändert?

Die Dimensionen in der Bundesliga sind in jeder Beziehung gigantischer. Am Freitag vor einem Spiel beispielsweise kommen nicht mehr zwei, drei Journalisten an das Pressegespräch wie in Bern, sondern 10, 15, manchmal 20. Das Interesse ist riesig, es gibt Boulevardmedien, Fachzeitschriften, regionale Zeitungen, TV, Radio, Online. Viele Menschen, auch Journalisten, sind sehr leidenschaftlich dabei.

Wie äussert sich das konkret?

Bern ist eine tolle Fussballstadt, aber ich sage immer: In Österreich und in der Schweiz ist Fussball kein Teil der Kultur. Das ist in Deutschland ganz anders. Hier geht es um Fussball, Fussball, Fussball. Unsere Fans reisen in der Europa League überall mit, in Zypern waren über 5000, alle im grauen Pulli, beim Spiel in Rom gegen Lazio kürzlich wollten 17000 dabei sein, obwohl wir schon als Gruppensieger feststanden. Nun sind wir im Sechzehntel final, theoretisch aber sind alle Heimspiele bis zum ­Final bereits ausverkauft.

Sie waren im Herbst Studiogast im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. War das für Sie der ­Moment, in dem Sie ­realisierten, dass Sie es auch in Deutschland geschafft haben?

In erster Linie war es eine grosse Ehre, eingeladen zu sein. Das «Aktuelle Sportstudio» habe ich schon als Bub geschaut. Ich bin aber bald 49 und erfahren genug, um solche Dinge einordnen zu können. Als neuer Trainer aus dem Ausland ist man spannend, wenn es einem Team läuft.

Dabei war Ihr Start in ­Deutschland miserabel: 0:5 im ­Supercup gegen die Bayern, Aus im Pokal gegen das viert­klassige Ulm, 4 Punkte nach 5 Runden.

Das waren harte Wochen. Die Eintracht verlor einige Stammspieler, wie waren Anfang Saison nicht bereit, zudem liess ich das Team viel offensiver agieren als letzte Saison. Wir hatten schwierige Begegnungen, etwa in Dortmund und Gladbach.

Die Kritiken waren hart, Sie wurden trotz Dreijahresvertrag heftig attackiert. Wie sind Sie damit umgegangen?

Es ist nicht schön, wenn man liest, man sei Topkandidat für die erste Trainerentlassung. Aber so läuft das in der Bundesliga, und mir war ja auch klar, dass ich nicht noch wochenlang verlieren darf. Dann kam das 4:1 unter Druck gegen das ebenfalls schlecht gestartete Hannover, das war der Befreiungsschlag, seither läuft es, wir stehen auf Rang 6, das ist top.

Hatten Sie in der schwierigen Phase Bedenken, es nicht ­schaffen zu können?

Nein. Wir haben die Ruhe bewahrt, der Verein stand immer hinter mir, keiner liess sich verrückt machen. Und ich glaube an das, was ich tue, und ziehe es durch. Entweder man schafft es – oder nicht. Friss oder stirb. Ich wäre ja nicht mehr ich selber, wenn ich komplett meine Linie verlassen hätte. Was hätten Zuschauer und Journalisten gesagt, wenn wir gemauert hätten, nachdem ich immer gesagt hatte, dass wir attraktiven Fussball bieten wollen? Entscheidend ist, dass die Spieler an den Weg glauben, den ihnen der Trainer aufzeigt.

Nun haben Sie sich in Deutschland etabliert und gelten bereits als Kandidat für Topteams.

Mir geht das im Fussball alles ­immer viel zu schnell. Hätten wir vor drei Monaten noch ein paarmal mehr verloren, wäre es für mich richtig eng geworden. Dann wäre ich heute vielleicht der Trainer, der zwar in der Schweiz und in Österreich erfolgreich sein kann, aber in der Bundesliga kläglich scheiterte.

Wie nahe war eigentlich YB-Rechtsverteidiger Kevin Mbabu im Sommer an einem Transfer nach Frankfurt?

Ich hätte ihn gerne geholt, es gibt ohnehin einige richtig starke Spieler bei YB, die jung, talentiert und entwicklungsfähig sind. Aber der französische Stürmer Sébastien Haller ist Eintrachts Rekordtransfer, er kostete rund 8 Millionen Franken. Da ist es unrealistisch, für einen rechten Verteidiger aus der Schweiz 10 Millionen oder mehr auszugeben. Darüber habe ich auch mit YB-Sportchef Christoph Spycher gesprochen. Wir müssen seine Vorstellungen akzeptieren.

Sie sagten zu Beginn des ­Gesprächs, 2018 sei das beste Jahr Ihrer Karriere gewesen. In der Wahl zum Schweizer ­Trainer und Team des Jahres wurden Sie und YB aber von Patrick Fischer und seiner Eishockey-Nationalmannschaft geschlagen. Können Sie das nachvollziehen?

Die Schweiz hat den WM-Final erreicht, das ist stark. Ich habe mit Patrick Fischer an der Ehrung gesprochen, er ist ein sympathischer Kerl, der die Wahl verdient hat. Mich hätte es gefreut, wenn YB zum Team des Jahres gewählt worden wäre, aber es ist normal, dass eine nationale Auswahl mehr Stimmen erhält.

Und was muss passieren, damit Sie in einem Jahr sagen können, 2019 sei das beste Jahr Ihrer Karriere gewesen?

Dann müssten wir wohl in die Champions League einziehen, das wäre ein Coup, Rang 4 ist vier Punkte entfernt. Entscheidend wird auch sein, was in der Europa League passiert. Es geht schnell im Fussball. Man sollte nicht träumen, sonst wird man von der Realität eingeholt. (Tages-Anzeiger)