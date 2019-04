«Im Badezimmer kannst du dich nicht mehr verstecken»

Sie bestritten insgesamt 783 Profispiele …

… das ist ziemlich viel …



… bedauern Sie es, dass Sie kein Fussballer mehr sind?

Nein, ich bedaure es nicht, aber ich vermisse es.



Was am meisten? Die Emotionen?

Die Emotionen, ja. Das Gefühl, in der K.o.-Phase in ein Champions-League-Spiel zu gehen, bei dem du nicht weisst, ob du dich für die nächste Runde qualifizierst oder nicht. Du spielst und weisst, du musst auf deinem höchsten Niveau sein. Darum geht es, um das Gefühl, wenn du die Champions-League-Hymne hörst, wenn du die Meisterschaft gewinnst und mit deinen Teamkollegen feierst, wenn du Geschichte schreibst und Freundschaften schliesst. Dieses Gefühl vermisse ich.



Was ist, wenn Sie Aufnahmen von früher sehen? Zum Beispiel vom Sieg im Final der Champions League gegen Bayern München, von Ihrem Tor und Elfmeter?

Ich muss keine Bilder sehen. Ich habe davon einen Film im Kopf. Von dem Moment, wie ich durchdrehte, als ich den Ausgleich erzielte. Wir glaubten nicht, dass wir gegen Bayern München noch zurückkommen könnten – 0:1 zurück, eine, zwei Minuten vor Schluss. Dieses Tor gab uns Kraft für die Verlängerung und das Elfmeterschiessen.



Hilft der Film, um auf gewisse Art die fehlenden Emotionen zu kompensieren?

Auf eine gewisse Art, ja. Der Film sagt mir: Das habe ich gemacht und geschafft. Das macht mich stolz. Denn als ich mit dem Fussballspielen begann, war das nicht in meinem Kopf, es war nicht vorgeschrieben, dass ich dieses Niveau erreichen kann. Und ich habe es erreicht, gegen alle Widerstände.



Was tun Sie denn heute, um Ihr Leben mit Emotionen zu füllen?

Es gibt nichts, was vergleichbar mit dem wäre, was ich machte, nichts von dieser Intensität. Aber es gibt Herausforderungen. Die Arbeit mit meiner Stiftung macht mich sehr, sehr glücklich. Ich habe Zeit, mich darum zu kümmern. Ich kann zum Beispiel in eine Schule gehen und sie mit Computern ausrüsten, damit sie Zugang zur digitalen Welt hat. Das ist ein anderer Einfluss auf die Gesellschaft als früher, das berührt nicht nur Chelsea- oder Marseille-Fans. Es berührt eine Nation.



Sie begannen damit 2007. Und Sie spendeten zum Beispiel die 3 Millionen Pfund von einem Werbevertrag mit Pepsi Ihrer Stiftung.

Seit 2010 habe ich alle Einkünfte aus der Werbung gespendet. Ich habe in Abidjan ein Spital gebaut, ich kaufte eine mobile Klinik, damit in verschiedenen abgelegenen Regionen Menschen behandelt werden können, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Hilfe haben.



Wie viel haben Sie investiert?

Das ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, was du machst.

Gab es einen Auslöser, der Sie dazu gebracht hat, etwas für die Gesellschaft zu machen?

Das war so 2003, 2004. Ich flog in meine Heimat zurück, um mit meinem Nationalteam zu spielen. Wir reisten weiter nach Südafrika, nach Benin, und ich sah überall die Liebe der Kinder für den Fussball. Ich realisierte: Ich habe alles, und sie haben nichts. Dabei sind sie es, die mir Stärke geben. Darum wusste ich, dass ich etwas zurückgeben muss. Dass ich ein wenig Freude bringen kann, ein wenig Licht in Tagen, die dunkel sind.



Als Sie sich mit der Elfenbeinküste für die WM 2006 qualifizierten, befand sich das Land in einem Bürgerkrieg. Sie baten darauf die verfeindeten Lager, die Waffen niederzulegen. Das soll sogar zum Ende der Kämpfe beigetragen haben.

Hmmm. Meine Botschaft war in den Nachrichten, mittags und abends, jeden Tag, sechs Monate lang. Hatte das einen Einfluss? Vielleicht. Ich hoffe, es hatte einen. (zögert) Okay, ich denke, es hatte einen, ohne dass ich überheblich sein will. Fussball war das Einzige, was das Land zu der Zeit einte. Leute, die sich sonst bekämpften, kamen ins Stadion zu den Spielen der Nationalmannschaft und vergassen, dass sie sich vorher gesagt hatten: Morgen töte ich dich vielleicht.



Das tönt verrückt.

Das ist verrückt. Die Menschen sahen mich spielen, Touré, Zokora, Kalou. Die Kraft des Fussballs ist …



… immens?

Sie ist zu gross.



Zu gross?

Eigentlich ja, aber auf eine gute Art. Fussball ist ein Botschafter für den Frieden.



Wenn diese Kraft in Afrika schon so gross ist, wieso hat eine afrikanische Mannschaft noch nie mehr als die Viertel­finals einer WM erreicht?

Die Antwort ist einfach, sehr einfach. Lassen Sie es uns umgekehrt sehen: Gebe ich Europa nur vier Mannschaften an einer WM, aber Afrika zwölf oder mehr. Wie sehen Sie die Chancen, dass Afrika in den Viertelfinals ist?

Mathematisch ist sie grösser.

Natürlich. Es ist einfach. (lacht) Lassen Sie es uns versuchen. Wenn in der Champions League fünf Teams aus dem gleichen Land kommen, ist die Chance auch grösser, dass eines von ihnen die Achtelfinals erreicht.



Der Fussball in Afrika hat aber ein entscheidendes Problem: die Korruption auf Verbandsebene.

Die Leute zeigen gerne mit dem Finger auf Afrika: Ah, Korruption. Aber woher kommt die Korruption?



Von ausserhalb?

Danke! Korruption ist überall. Ohne dass ich eine Institution nenne: Sie ist überall. Lasst uns nicht nur Afrika Vorwürfe machen!



«Eines Tages wird es geschehen. Eines Tages wird Afrika den Weltmeister stellen.»

Wenn Sie sagen, gebt Afrika mehr Teams, und es hat mehr Erfolg …

(unterbricht) Ist das wahr oder nicht? Wenn mich die Menschen fragen: Wann gewinnt eine afrikanische Mannschaft die WM?, dann sage ich: an dem Tag, an dem wir die gleichen Chancen wie die europäischen Teams haben. Eines Tages wird es geschehen. Eines Tages wird Afrika den Weltmeister stellen. Wir sehen immer mehr afrikanische Spieler in der Premier League und in anderen grossen Ligen. Das hilft unserem Kontinent, den Qualitätsunterschied zu reduzieren und das Fussballwissen zu vergrössern.



2010 hatte die Elfenbeinküste eine fantastische Mannschaft. Mit Ihnen, Yaya und Kolo Touré, mit Gervinho, Zokora etc. …

… ja, ja …



… aber sie schied nach der Gruppenphase aus.

Was ist Ihr Land? Die Schweiz. Was ist ihr bestes Resultat an einer WM?



Ein Viertelfinal, 1954.

Okay, wie viele WM bestritt sie?



Elf.

Okay, 2010 war unsere zweite WM. Uns fehlte die Erfahrung.



Aber viele spielten damals für grosse Vereine, Sie zum Beispiel für Chelsea oder Yaya Touré für Barcelona.

Ja, aber schauen Sie sich Paris ­St-Germain gegen Manchester United in der Champions League an. Es ist Fussball! Wie war das bei Chelsea? Mit der besten Mannschaft, in der ich in meinen acht Jahren spielte, gewannen wir die Champions League nicht. Aber in dem Jahr, als die Mannschaft vielleicht etwas weniger Qualität besass und von ihr keiner etwas erwartete, gewannen wir sie. Wie erklären Sie das?



Das ist Fussball.

Sehen Sie.



Aber Chelsea hatte auch einen halben Schweizer Coach, Roberto Di Matteo.

Ah, darum! (lacht) Es geht um Fussball. Du weisst nie, was passiert. Oh, Deutschland! Gewann 2014 die WM. Und was war vier Jahre später, mit der gleichen Mannschaft? Was sagen Sie dazu?



Deutschland beging schwere Fehler.

Jeder macht Fehler.



Sie sind ein Botschafter des guten Willens für das UN-Entwicklungsprogramm. Wie sieht Ihre Arbeit aus?

Zuerst einmal ist es mein Beitrag, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. So, wie ich das in meinem Land getan habe, um den Bürgerkrieg zu stoppen. Wie wir nun mit der mobilen Klinik versuchen, Malaria auszurotten.



Sie engagieren sich auch im Kampf gegen Aids. Und das alles machen Sie nicht, damit die Leute sagen: Ah, Drogba, er ist ein super Typ?

Was immer du machst, du wirst danach beurteilt. Wenn du nach Hause kommst, kannst du dich nicht verstecken. Im Badezimmer ist ein Spiegel. Und wenn du dich da siehst, kannst du dich nicht mehr verstecken. Ich bin stolz auf das, was ich mache.



Woher kommt Ihre Überzeugung?

Als ich sechs Jahre alt war, sagte ich meiner Mutter: Ich will Arzt werden. Zum Glück klappte das nicht. (lacht) Ich komme aus einer armen Familie. Mein Vater schaute nach seinen zwei Schwestern und seinem Bruder, die alle auch Kinder hatten. Wir alle lebten auf engem Raum. Wir lernten, dass wir teilen müssen. Wir lernten, zusammenzuleben. Dabei gibt es ein paar Regeln. Du musst zum Beispiel den Älteren Respekt entgegenbringen. Das sind Werte, die mich reich machen. Ich bin stolz auf meinen Namen, auf meinen Vater, auf das, was er mir weitergegeben hat. Und was er mir gegeben hat, will ich meinen Kindern vermitteln. Es geht um einfache Sachen: dass sie Danke sagen, dass sie nach dem Essen den Teller abräumen.



«In meiner Kultur sind die Kinder meines Bruders auch meine Kinder. Und wenn ich ihnen zu einer besseren Ausbildung verhelfen kann, mache ich das.»



Sind Sie mit der Erziehung Ihrer vier Kinder zufrieden?

Ihr Ältester, Isaac, spielt mit 19 im Nachwuchs von Guingamp. Wie ist es für ihn, der Sohn von Didier Drogba zu sein?

Es ist nicht schwierig für ihn. Er ist stolz.



Aber er wird doch immer mit Ihnen verglichen.

Tut mir leid, aber so ist das Leben. Er muss es nicht wie ich machen. Wenn er sich nicht durchsetzt, kümmert mich das nicht. Fussball ist eines Tages sowieso zu Ende. Er muss einfach ein guter Mensch sein. Darum geht es: Wer bist du?



Sie gingen den harten Weg, um Ihre Karriere zu machen. Sie verliessen die Elfenbeinküste mit sechs Jahren und gingen allein nach Frankreich, zu Ihrem Onkel. Wie war das?

Wenn ich darüber nachdenke, habe ich zwei Gefühle. Ich sagte immer: Ich will nach Frankreich, ich will das, ich will das. Aber als der Tag der Reise kam, sagte ich: O mein Gott, ich will nicht. Ich war sehr traurig, als Sechsjähriger meine Mutter zurückzulassen.



Flogen Sie allein?

Eine Hostess begleitete mich, aber sonst war ich allein mit den Passagieren und weinte. In Paris wartete mein Onkel auf mich. Was für eine Erfahrung! Was ich damals erlebte, hilft mir aber heute, mich überall da anzupassen, wo ich gerade bin.

Warum schickten die Eltern Sie nach Frankreich?

Um mir eine bessere Chance für eine Ausbildung zu geben. In meiner Kultur sind die Kinder meines Bruders auch meine Kinder. Und wenn ich ihnen zu einer besseren Ausbildung verhelfen kann, mache ich das, damit es wieder seiner Familie helfen kann. So denken wir in Afrika.



Also sind Sie Ihren Eltern dankbar für das, was sie für Sie gemacht haben.

Sonst wäre ich nicht hier. Es gab schwierige Momente, aber es war sehr wichtig für mein Leben. Wenn ich es nochmals machen müsste, würde ich es genau gleich tun. Einfach ohne die seelischen Schmerzen, die damit verbunden waren!



(Tages-Anzeiger)