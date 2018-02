In den Schlussminuten fällt Chelsea auseinander

Bei Watford offenbarte sich allen voran Gerard Deulofeu als Glücksgriff. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom FC Barcelona zu Watford gewechselt war, stellte Chelseas Abwehr mehr als einmal vor Probleme. In der 42. Minute fand Chelsea-Keeper Thibaut Courtois im Strafraum dann ein erstes Mal keine regelkonforme Lösung mehr gegen Deulofeu; den fälligen Penalty verwandelte Tom Deeney.

Nachdem Eden Hazard in der 82. Minute mit einer starken Einzelleistung den Ausgleich für die Blauen bewerkstelligte, war es erneut Deulofeu, der für Watford zurückschlug. In der 84. Minute leitete der Spanier nach einem Doppelpass das 2:1 durch Daryl Janmaat ein, vier Minuten später traf er selber zum 3:1.

Gelb-Rote-Karte

Chelseas Aufholjagd wurde indes durch die Gegebenheit behindert, dass die Mannschaft des Italieners Antonio Conte seit einer Gelb-Roten-Karte in der 30. Minute gegen Tiemoué Bakayoko mit einem Mann weniger agieren musste. Während Chelsea in der Premier League die zweite Niederlage in Serie kassiert hat, endete für Watford eine seit dem 18. September 1999 andauernde Durststrecke. Seit jenem 1:0-Sieg konnten die Hornets in 13 Spielen gegen Chelsea nie mehr gewinnen.

Watford - Chelsea 4:1 (1:0).

20'157 Zuschauer. - Tore: 42. Deeney (Foulpenalty) 1:0. 82. Hazard 1:1. 84. Janmaat 2:1. 88. Deulofeu 3:1. 90. Pereyra 4:1. - Bemerkung: 30. Gelb-Rote-Karte gegen Bakayoko (Chelsea).

Rangliste: 1. Manchester City 26/69 (74:19). 2. Manchester United 26/56 (51:18). 3. Liverpool 26/51 (59:31). 4. Chelsea 26/50 (46:23). 5. Tottenham Hotspur 26/49 (51:24). 6. Arsenal 26/45 (51:35). 7. Burnley 26/36 (21:23). 8. Leicester City 26/35 (38:35). 9. Bournemouth 26/31 (30:37). 10. Everton 26/31 (29:45). 11. Watford 26/30 (37:45). 12. West Ham United 26/27 (32:46). 13. Brighton & Hove Albion 26/27 (21:35). 14. Crystal Palace 26/27 (24:39). 15. Southampton 26/26 (28:38). 16. Newcastle United 26/25 (24:36). 17. Swansea City 26/24 (19:37). 18. Stoke City 26/24 (26:52). 19. Huddersfield Town 26/24 (19:46). 20. West Bromwich Albion 26/20 (21:37). (sda)