In der Traumfabrik

Am südlichen Tor zu den Alpen spielt am Samstagabend die Musik in Italiens Fussball. Juventus gegen Napoli, Norden gegen Süden, Erster gegen Zweiter, es ist ein von Rivalität und mancherorts Hass geprägtes Duell zweier Kulturen.



Die Vorberichterstattung ist seitenweise in den Zeitungen und stundenlang im Radio, die erneuerten Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo spielen dabei nur eine marginale Rolle. Und als der Ball ab 18 Uhr endlich rollt, ist es der Superstar, der die Emotionen im engen, steilen, stimmungsvollen Juventus-Stadion nach der frühen Napoli-Führung weckt.



Ronaldo hat sich ja immer stärker zum Strafraumstürmer entwickelt, aber in dieser einen Szene ist es, wie es jahrelang war. Ronaldo dribbelt also am linken Flügel, Gegenspieler Elseid Hysaj verliert Position, Gleichgewicht, Übersicht, und nach feiner Flanke Ronaldos erzielt der ewige Strafraumstürmer Mario Mandzukic das 1:1.



Manchmal helfen nur Zahlen, um das Phänomen CR7 zu begreifen

Als Cristiano Ronaldos Wechsel von Real Madrid zu Juventus noch während der WM bekannt gegeben wurde, erstaunte das viele Menschen. Dabei war es die spektakuläre Verlobung zweier Megakonzerne – eines der weltberühmtesten Sportler und des Brand mit globaler Ausstrahlung.



Nach bald drei Monaten Ronaldo-Mania in Italiens Traumfabrik hat sich der Börsenwert des Clubs fast verdoppelt, auf 1,6 Milliarden Euro. Um das Phänomen CR7 zu begreifen, helfen ja oft nur Zahlen, vielleicht auch jene der verkauften Trikots in den ersten 24 Stunden nach seinem Transfer – etwas mehr als eine halbe Million sollen es gewesen sein. Bei den Young Boys, in zwei Tagen bei Juventus in der Champions League zu Gast, waren es letzte Saison insgesamt 6500.



Am Samstag sind in Turin fast nur Ronaldos auf den Zuschauerrängen zu sehen. Die Angestellten in den Fanshops erzählen, andere Leibchen seien kaum gefragt, zumal Italiens Fussballheiliger Gianluigi Buffon den Verein Richtung Paris verlassen hat. Nicht jene von Paulo Dybala, Douglas Costa und Mandzukic, auch nicht jene der Weltmeister Blaise Matuidi und Sami Khedira und schon gar nicht jene der Verteidigerveteranen Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini.



Die Juve bietet eine Weltauswahl auf, der erste Champions-League-Titel seit 1996 soll es, bitte schön, endlich sein. «Ich will hier die gleichen Erfolge feiern wie mit Real», sagt Ronaldo. Nationale Meisterschaften hat Juventus reichlich gesammelt, offiziell sind es 34, für die eigenen Tifosi 36, zwei wurden dem Verein 2006 wegen des Manipulationsskandals aberkannt.



Die Juve wurde damals zwangsrelegiert, stieg sofort wieder auf, übernahm das Zepter 2011 von Inter Mailand – und gewann zuletzt sieben Titel in Serie. «Wir müssen aufpassen, nicht alles als selbstverständlich zu betrachten», sagte der ruhige Trainer Massimilano Allegri vor der Saison.



In dieser Saison marschiert Juventus erneut stramm voran, sieben Siege sind es nach sieben Runden, die Maschine läuft, sportlich wie wirtschaftlich. Nach dem Ronaldo-Coup wurden die Dauerkartenpreise flugs um 30 Prozent angehoben (und beinahe begeistert bezahlt), auch die anderen Clubs in der Liga verlangen ordentlich Geld, wenn Juventus anreist. Topspielerzuschlag statt Topspielzuschlag. Die Serie A wurde durch den 33-jährigen ­Ronaldo vitalisiert.



Drei Assists von Ronaldo gegen Napoli – und eine Videonachricht



Der Rekordmeister wird im Land gehasst oder geliebt, kalt lässt er kaum jemanden, das passt ganz gut zu Ronaldo – wie die hübsche Bühne, die der Club 2011 hingestellt hat. Das Juventus-Stadion fasst jedoch nur etwas mehr als 40 000 Besucher, es ist seit diesem Sommer nicht mehr gross genug, die Schwarzmarkthändler in Turin operieren mit Rekordmargen – am Samstag sowieso.



Und natürlich ist es Cristiano Ronaldo, der das Gipfeltreffen gegen Napoli prägt und mit drei Assists mitentscheidet. Beim 2:1 kurz nach der Pause verwertet Mandzukic einen Abpraller nach einem Pfostenschuss Ronaldos, beim 3:1 in einer intensiven Begegnung ist es Verteidigerveteran Bonucci, der nach einem Kopfball des Weltfussballers aus zwei Metern zum Endstand abstaubt.



Es ist ein guter Tag für Ronaldo, dazu gehören ein paar unnachahmliche Hüftwackler und Übersteigersalven. Und dazu gehört auch eine Videonachricht, die er seinen 141 Millionen Followern auf Instagram am Morgen präsentierte. Darin äussert er sich auch kurz zu den Anschuldigungen, 2009 eine Frau in Las Vegas vergewaltigt zu haben. «Fake News» seien das, sagte Ronaldo.



«Es ist normal, dass jemand mit meinem Namen berühmt werden will. Alles ist gut, ich bin ein glücklicher Mensch.» So zügig wie die Steueraffäre in Spanien, die er mit der Bezahlung einer Geldstrafe in Höhe von 18,8 Millionen Euro abschloss, dürfte er diese Geschichte aber nicht abschütteln können.



Am Dienstag wird Ronaldo nach strenger Roter Karte in Valencia gesperrt fehlen. Es ist eine gute Nachricht für YB für den Besuch am anderen Ende der Alpen. Aber irgendwie auch ein bisschen schade. (SonntagsZeitung)