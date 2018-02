Vor der Saison fragte Uli Forte: «Wer sind wir denn?» Vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft sagte er: «Wenn wir in der Rückrunde nur noch zaubern wollen, kommt es nicht gut.»

Zwei Sätze, eine Aussage: Forte steckt als Trainer des FC Zürich in der Zwickmühle. Erfolg soll er haben. Und das nicht irgendwie, sondern mit offensivem, mit schönem Fussball.

Auf Platz 3 liegt der FCZ derzeit, nur einmal war er diese Saison um einen Platz schlechter platziert. Alles in allem hält er sich gut, erst recht für einen Aufsteiger, auch wenn Forte schon angemerkt hat, sie seien kein «hundskommuner Aufsteiger». Sie sind ja der FCZ, der sich selbst eine Liga tiefer ein Budget von 20 Millionen Franken leistete.

«Wir haben Ambitionen», sagt Sportchef Thomas Bickel, «wir wollen einen europäischen Platz erreichen.» Das will auch Forte. Nur auf welche Art, auf welchem Weg? «Wir wollen den Weg zum erfolgreichen Fussball finden, aber wir sind von der Spur abgekommen», ist ­Bickels nüchterne Erkenntnis.

Was letzten Sonntag passierte, hat den FCZ getroffen und durchgeschüttelt. Dieses 2:4 gegen den Aussenseiter aus Thun, das Bickel vor allem wegen der Art und Weise, wie es zustande kam, so sehr beschäftigt hat. Und auch, weil es nicht einfach eine Niederlage war, sondern schon die dritte in Folge. Noch Tage später betont er: «Das dürfen wir nicht schönreden.»

Der Bruch im Derby

Die Zürcher standen sich selbst im Weg, wie sie das schon im letzten Auftritt vor der Winterpause getan hatten. Damals verloren sie in Lausanne zuerst den Kopf und dann das Spiel 1:5. Sie sind inzwischen nicht mehr die Mannschaft, die defensiv kompakt steht und ihre Punkte erarbeitet, die dank ihrer Arbeiter­mentalität in elf Spielen nur einmal verliert und sechs Tore zulässt. Der Bruch in dieser Saison geht auf das Derby Mitte ­Oktober zurück, als sie nur drei Punkte hinter Leader YB waren. Mit dem 0:4 gegen GC starteten sie zu einer Phase von neun Spielen, in denen sie nur noch acht Punkte gewannen.

«Die Prüfung kommt noch», hat ­Bickel immer gewusst und immer gesagt. Der Moment der Prüfung ist jetzt da: Wie reagiert die Mannschaft morgen Sonntag in St. Gallen auf die herben Niederlagen?

Im Dezember gewann sie in der Ostschweiz 3:1. Aber jetzt? Jetzt fragt sich Bickel: «Ist sie verunsichert? Gibt es Gründe, die zu den Fehlern und Gegentoren geführt haben?» Auf der Suche nach Antworten hat er diese Woche die Nähe zu den Spielern gesucht, er hat nach dem Grundsatz gelebt, dass aufbauen wichtiger ist als dreinschlagen, er hat, zusammen mit Forte, alles Mögliche getan, um sie positiv zu beeinflussen. Mit welchem Ergebnis, das erfährt er erst morgen.

«Wir müssen uns wieder auf die Defensive besinnen», gibt Forte als Devise aus. Noch einmal vier oder fünf Gegentore bekommen, sich noch einmal so naiv und fast schon dilettantisch verhalten wie in Lausanne und gegen Thun – das geht nicht. Darum verlangt er von seinen Spielern volle Aufmerksamkeit, von Anfang bis Ende. Er hat diese Woche viel mit ihnen darüber geredet. Morgen wird er mehr wissen, ob sie ihn verstanden haben.

Defensivfussball ist nun zwar nicht das, was sich Bickel in seinen schönsten Träumen vorstellt. Er, einst selbst ein begnadeter Techniker, möchte spielerische Fortschritte sehen. Forte hat unlängst dagegengehalten: «Man muss sich als Trainer den Möglichkeiten anpassen, die ein Kader bietet.» Da ist eben die Frage: Hat dieses Kader die Qualität, um mit Erfolg offensiv zu spielen? Hat es wirklich die Verteidiger, die das Spiel lancieren können? Oder die Mittelfeldspieler, die spielerisch mehr zu bieten haben? Kann es auf Dauer kompensieren, wenn Raphael Dwamena weiterhin nicht der Stürmer ist, der er vor seinem gescheiterten Transfer nach England zu Brighton war? «Wir haben eine gute Mannschaft, sie hat einen guten Charakter», sagt Bickel.

Zehn Punkte liegt der FC Zürich hinter dem zweitplatzierten Basel zurück, nur fünf Punkte Vorsprung sind es auf den Neunten, den FC Luzern. Das dicht gedrängte Feld der vielen Mittelmässigen in der Super League erinnert Forte daran, wie schnell eine Mannschaft in dieser Meisterschaft «hinten reinrutschen kann». Es würde seinem Ansehen und seiner Stellung kaum gut bekommen, wenn es weiter Rück- statt Fortschritte gäbe. «Mir geht es nicht um Kritik am Trainer, an einem Einzelnen», sagt der Sportchef allerdings, «man muss grundsätzlich kritisch sein, man muss selbstkritisch sein. Es gibt genug Anlass dazu.»

Gutes Training bedeutet nichts

Bickel wünscht sich wieder Spieler, die bis zum Letzten solidarisch sind, anders als sie das noch gegen Thun waren. Aber er wäre kein Sportler, wenn er nicht optimistisch nach St. Gallen fahren würde.

Forte wiederum berichtet davon, wie die Spieler während dieser Woche gut trainiert hätten. «Das heisst leider nichts», fügt er bei. Darum wiederholt er: «Konzentration! Konzentration!», das werde wichtig sein. Es ist genau das, was ihm an diesem Freitagmorgen selbst kurz fehlt. Vor dem Training vergisst er, die Parkscheine für sein Auto hinter die Windschutzscheibe zu legen. Ein eifriger Kontrolleur klemmt ihm dafür eine Busse unter die Scheibenwischer. Forte nimmt das Malheur mit einem Schulterzucken hin.

(Tages-Anzeiger)