Klopps schlechte Laune nach der Gala

Liverpool begeistert im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim 5:2 gegen die Roma. Doch die Gegentore und die Verletzung von Oxlade-Chamberlain dämpfen die Euphorie bei Jürgen Klopp.

«Einen fantastischen Spieler verloren»

Trotz des Offensivspektakels seines FC Liverpool hatte Jürgen Klopp wenig Lust, über das Spiel zu sprechen. «Es wundert sie vielleicht, dass ich nicht viel besserer Stimmung bin», sagte er zu den versammelten Journalisten. Die möglicherweise schwere Verletzung von Alex Oxlade-Chamberlain, der nach nicht einmal 20 Minuten vom Platz getragen wurde, hatte ihm die Laune verdorben. «Wir haben einen fantastischen Spieler verloren», sagte Klopp. «Deshalb bin ich wirklich nicht in der Stimmung, über spezielle fantastische Dinge zu sprechen.»

Schlug ihm auf die Stimmung: Klopp ärgert sich über das zweite Gegentor nach einem umstrittenen Penalty. (Bild: Rui Vieira, Keystone)

Fantastisch war am Dienstagabend in Anfield trotz Regen vieles gewesen. Zuerst sorgten die Fans mit lautstarken Gesängen für Gänsehaut-Atmosphäre im Stadion. Dann drehten die Reds auf. Nach einem Doppelpack des Ex-Römers und früheren Baslers Mohamed Salah, einem Tor von Sadio Mané und zwei Treffern von Roberto Firmino schien alles klar. Doch Edin Dzeko und Diego Perotti machten mit ihren Treffern in den letzten zehn Minuten das Rückspiel noch einmal spannend.

«Zwei Tore wollten wir nicht kassieren. Aber damit können wir umgehen», sagte Klopp. «Jetzt müssen wir in Rom wieder arbeiten. Das ist kein Problem. Es wäre auch Arbeit gewesen, wenn wir 5:0 gewonnen hätten, denn Rom hätte auf jeden Fall versucht, zurückzukommen.»

Besonders ärgerte er sich über das zweite Gegentor, das nach einem Handspenalty fiel: «Felix Brych gibt einen Elfmeter, der natürlich keiner war. Das werden ihm inzwischen wahrscheinlich auch ein paar Leute gesagt haben, das hilft uns jetzt auch nicht wahnsinnig weiter.» Nach Meinung des 50-Jährigen habe Liverpool-Mittelfeldspieler James Milner den Ball unabsichtlich mit der Hand berührt.

«Das war heute besser als das 1:4 im Camp Nou», fand Roms Trainer Eusebio Di Francesco. «Diese zwei späten Tore geben uns noch eine Chance für das Rückspiel in Rom, wo wir auf die Unterstützung der Fans setzen können.» Di Francesco richtete eine Warnung an seine Spieler: «Wir haben schon einmal gezeigt, dass wir zurückkommen können. Wer daran nicht glaubt, der soll zuhause bleiben.»

Schon im Viertelfinal beim 3:0-Rückspiel-Erfolg gegen den FC Barcelona hatten die Römer das eindrucksvoll gezeigt. Ein solches Ergebnis bräuchten sie nächste Woche für den Finaleinzug.

Deshalb warnte auch Klopp: «Wenn einer meiner Spieler denkt, dass die Roma nicht zurückkommt, dann wird er nicht spielen.» Auf Alex Oxlade-Chamberlain wird der Coach wohl in jedem Fall verzichten müssen. Eine Diagnose stand zunächst zwar noch aus, die medizinische Abteilung sei aber «besorgt», sagte Klopp. «Das sieht nicht gut aus.» (fas/sda)