Liess der Präsident seine Spieler verprügeln?

Im Mai dieses Jahres waren rund 50 Maskierte auf das Trainingsgelände von Sporting Lissabon eingedrungen. Mit Stöcken und Gürtelschnallen schlugen sie auf die anwesenden Spieler und den Staff ein. Unter anderem erlitt der holländische Stürmer Bas Dost eine blutende Kopfverletzung, die genäht werden musste.

Zuvor hatte die Mannschaft die Qualifikation zur Champions League verpasst. Ausgerechnet Stadtrivale und Erzfeind Benfica hatte Sporting überholt. Man sah in dem Überfall eine Überreaktion enttäuschter Clubanhänger. Nun soll laut portugiesischen Medien der Drahtzieher der Aktion bekannt sein: der damalige Clubboss Bruno de Carvalho.

Der 46-Jährige wurde vor wenigen Tagen festgenommen. Er soll kurz vor dem Überfall auf die Mannschaft den Anführer der Hooligan-Gruppierung «Juve Leo» kontaktiert haben. Mit den Worten «Stürzt euch auf sie!» soll de Carvalho den Überfall angeordnet haben. Der Polizei soll ein Mitschnitt des Telefonats vorliegen. Auch der Anführer der «Juve Leo» wurde in Untersuchungshaft genommen. Beide sind bereits gegen Kaution wieder freigekommen.

Spieler kündigten, Präsident wurde abgewählt

Seit der Attacke hat sich bei den Grün-Weissen aus Portugals Hauptstadt vieles verändert. Der Präsident wurde nach Querelen rund um den Verein von den Sporting-Mitgliedern abgewählt. Coach Jorge Jesus und andere Mitarbeiter verliessen den Club.

???????? A group of masked Sporting CP fans have reportedly broken into the club’s training ground and attacked players & staff.



???? Injuring striker Bas Dost...who’s scored 34 goals for the club this season.



???? Truly shocking. pic.twitter.com/2Ku8O9d14m