Liga-Chef zu GC-Hooligan: «Den kennt man, der kriegt Stadionverbot»

Die GC-Chaoten, die am Sonntag in Luzern für einen Spielabbruch gesorgt haben, sollten umgehend mit Stadionverboten belegt werden. Das sagt Heinrich Schifferle, der Präsident der Swiss Football League, im Interview. Unter diesen sogenannten Fans ist auch der ehemalige Neonazi Stefan N., der unvermummt das Spielfeld betrat und in der Fankurve als Anführer gilt. Brisant: Auch die alte GC-Vereinsführung akzeptierte den Mann als Wortführer.

Schon vor Jahren galt Stefan N. in Zürichs rechtsextremer «Hardturm-Front» als wichtige Figur. Er gehörte zu den Hammerskins, einer Neonazi-Formation, und spielte in einer rechtsextremen Band mit. Verschiedene Quellen sagen heute aber, dass er sich schon vor etwa zehn Jahren vom Nationalsozialismus abgewendet habe (lesen Sie hier mehr).

Das Verhalten der Hooligan-Gruppe, welche die GC-Spieler mit ihren Drohungen dazu brachte, ihre Trikots auszuziehen, hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Luzern untersucht wegen Verdachts auf Nötigung.

Auf der Bühne der Challenge League kündigt derweil Werner Baumgartner, der Präsident des SC Kriens, bereits an, er werde solche Fans im neuen Krienser Fussballstadion unter keinen Umständen dulden. Eher trete sein Verein nicht an und riskiere damit eine Forfaitniederlage (lesen Sie hier mehr).

Am Tag nach dem Abstieg sagt GC-Präsident Stephan Rietiker: «Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir abgestiegen sind. Das gibt uns die Gelegenheit, den Club fundamental zu restrukturieren.» Er setzt dabei auf teure externe Berater. Die Aktionäre entscheiden, ob sie für den Wiederaufstieg 20 Millionen Franken ausgeben wollen. (Redaktion Tamedia)