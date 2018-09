Loren und Totò als Inspiration

Ist er es? Der Mann mit dem ergrauten Bart, der, auch wenn man seine Worte aus Distanz nicht ganz versteht, Hochdeutsch spricht und zusammen mit zwei Kollegen redet? Es ist Samstagmorgen in einem Bistro im Zürcher Seefeld, die anderen Gäste lesen, und in den Zeitungen wird über ihn geschrieben. Er sei tiefenentspannt, steht an einem Ort, und die Analyse seines Seelenzustands passt so gar nicht zur Situation in seinem Club, der sich zuletzt beim drittklassigen Nyon im Cup blamierte.

Er ist es. Und so, wie es geschrieben steht, wirkt er auch jetzt: wie einer, der bei einem Kaffee und Mineralwasser und mit Gesprächen unter Freunden das sonnige Wochenende beginnt, vielleicht das letzte in diesem endlosen Sommer. Er trägt Jeans und einen Pulli, Freizeitdress.

Er ist Thorsten Fink, der deutsche Coach der Grasshoppers. Er stehe, steht geschrieben, vor seiner grössten Herausforderung in seinem Berufsleben. Der Club, der seit Jahren nie zur Ruhe findet, ist wieder mal Gespött.

Manchmal setzt Fink seine dunkle Lesebrille auf, zeigt auf seinem Handy einem seiner zwei Kollegen etwas, es ist sein Assistent, und den Wortfetzen nach geht es um Fachliches, es wird diskutiert über Namen und Taktiken, und zwischendurch, so glaubt man zu ­deuten, zeigen sich auch Falten der Sorgen im Gesicht.

Es gäbe in diesem Lokal auch Salz- und Pfefferstreuer, sie stehen in schmucken Gläsern auf den Tischen, und sässen jetzt Pep Guardiola und Thomas Tuchel zusammen, wie damals in München in Schumann’s Bar, als Guardiola noch Trainer der Bayern war und Tuchel arbeitslos, dann hätten die zwei diese wohl benutzt, um taktische Situationen nachzuzeichnen. Sie sollen es, erzählten Beobachter, damals so leidenschaftlich getan haben, dass zuletzt das gesamte Streuersortiment der Bar auf ihrem Tisch lag und sich die Kellner gar nicht mehr getrauten nachzufragen, ob sie ­zwischendurch vielleicht auch etwas trinken wollen, so versunken waren die beiden in ihr Spiel mit dem fünften Pfeffer als zurückhängendem Stürmer und dem siebten Salz als ­doppelter Nummer 6.

Fink und seine beiden Kollegen haben an diesem Samstag andere Beobachter. Über ihren Köpfen am runden Tisch ­hängen Porträtbilder von Sophia Loren, Fellini und Totò, der dem Lokal im Seefeld auch seinen Namen gab.

Sie waren eine gute Inspiration. Zehn Stunden später stand Thorsten Fink im Anzug im Letzigrund und jubelte, tiefenentspannt leidenschaftlich. (Tages-Anzeiger)