ManCity wieder Leader, Schweizer steigt ab

Manchester City liegt nach dem siebten Sieg in Folge in der Premier League wieder an der Tabellenspitze. Der Portugiese Bernardo Silva und der Argentinier Sergio Agüero schossen gegen den designierten Absteiger Fulham die Tore zum 2:0-Auswärtssieg noch vor Ablauf der ersten halben Stunde. Silva erzielte sein erstes Meisterschaftstor seit dem 26. Dezember 2018, für Agüero war es der 19. Saisontreffer.

Mit dem Sieg gegen Fulham hat Manchester City seine beeindruckende Serie ausgebaut: Seit dem 1:2 gegen Newcastle United am 29. Januar hat das Team von Pep Guardiola in allen Wettbewerben zusammen zwölf Siege aneinandergereiht. Damit brachte Manchester City den Rivalen FC Liverpool unter Zugzwang. Die beiden Titel-Anwärter haben gleich viele Spiele absolviert, Manchester City hat einen Punkt mehr. Liverpool trifft am Sonntag zuhause auf das drittplatzierte Tottenham Hotspur.

Hadergjonaj steigt mit Huddersfield ab

Zwei Jahre nach dem Aufstieg wird Huddersfield Town wieder in die 2. Liga relegiert. Nach dem 0:2 gegen das von Roy Hodgson trainierte Crystal Palace ist der Abstieg auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern. Huddersfield hat in den bisherigen 32 Runden nur drei Mal gewonnen und 75 Prozent der Spiele verloren, zuletzt vier Mal in Folge.

Zum Kader von Huddersfield gehört auch der Schweizer Aussenverteidiger Florent Hadergjonaj. In den letzten Wochen hat der 24-Jährige aus dem Emmental bei den Nordengländern indes keine wichtige Rolle mehr gespielt. In den letzten acht Spielen stand er nur noch einmal in der Startformation.

Kurztelegramme:

Fulham - Manchester City 0:2 (0:2). - 25'001 Zuschauer. - Tore: 5. Bernardo Silva 0:1. 27. Agüero 0:2.

Manchester United - Watford 2:1 (1:0). - 74'543 Zuschauer. - Tore: 28. Rashford 1:0. 72. Martial 2:0. 90. Doucoure 2:1.

Crystal Palace - Huddersfield Town 2:0 (0:0). - Tore: 77. Milivojevic (Foulpenalty) 1:0. 88. Van Aanholt 2:0. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Resultate: Samstag: Fulham - Manchester City 0:2. Brighton & Hove Albion - Southampton 0:1. Burnley - Wolverhampton 2:0. Crystal Palace - Huddersfield Town 2:0. Leicester City - Bournemouth 2:0. Manchester United - Watford 2:1. West Ham United - Everton 18.30. - Sonntag: Cardiff City - Chelsea 15.05. Liverpool - Tottenham Hotspur 17.30. - Montag: Arsenal - Newcastle United 21.00.

Rangliste: 1. Manchester City 31/77 (81:21). 2. Liverpool 31/76 (70:18). 3. Tottenham Hotspur 30/61 (57:32). 4. Manchester United 31/61 (60:41). 5. Arsenal 30/60 (63:39). 6. Chelsea 30/57 (50:33). 7. Wolverhampton 31/44 (38:38). 8. Leicester City 32/44 (42:43). 9. Watford 31/43 (43:46). 10. West Ham United 31/42 (41:46). 11. Everton 31/40 (43:42). 12. Bournemouth 32/38 (43:58). 13. Crystal Palace 31/36 (38:41). 14. Newcastle United 31/35 (31:40). 15. Brighton & Hove Albion 30/33 (32:43). 16. Southampton 31/33 (35:50). 17. Burnley 32/33 (37:59). 18. Cardiff City 30/28 (27:57). 19. Fulham 32/17 (29:72). 20. Huddersfield Town 32/14 (18:59). (sda)