Michael Frey brennt

Michael Frey ist so gar nicht anders als andere Menschen in seinem Alter. Schöne Momente im Leben des 23-Jährigen wollen geteilt werden, sie landen bald in Form von Fotos auf Instagram, dieser Plattform der Zurschaustellung. Jedes Mal, wenn Frey trifft, geht es nicht sehr lange, und der FCZ-Stürmer lädt ein Bild hoch, das ihn beim Jubeln zeigt. Elf Mal hat er das in dieser Saison schon gemacht, elf Mal hat er bisher getroffen.

Beim jüngsten Tor hat er gar die Musse gehabt, das Bild zu kommentieren. Nonverbal, mit einem Emoji, wie man das heute macht. Eine Flamme prangt unter dem Bild, Frey ist «on fire», er brennt in diesen Tagen. Drei Spiele. Fünf Tore. So lautet seine Statistik, seitdem er von der internen Sperre – einer disziplinarischen Massnahme – zurück ist und eine Krankheit überwunden hat.

Bilder: Frey trifft gegen Lausanne

Frey steht seither am richtigen Ort, er schlenzt oder drückt den Ball ins Tor. Wie am Mittwoch gegen Thun. Ein Stein sei ihm vom Herzen gefallen, sagt er: «Ein extrem wichtiger Sieg.» Frey weiss, wie er sich in diesen Momenten ausdrücken muss. Zuerst die Mannschaft, zuerst der Wir-Gedanke. Doch man spürt, die Tore tun auch ihm gut.

Die Strafe von Ludovic Magnin im ­April hat ihn getroffen. In einem Trainingsspielchen soll Frey verbal an einen Mitspieler geraten sein. Der Trainer suspendierte ihn für die Partie gegen YB. Es folgte für einmal kein Post auf Instagram, dafür ein Kommentar von Magnin: Frey habe seine Lehren gezogen. Und: «Ich war der gleiche Typ Spieler. Ich weiss, wie ich mit ihm umgehen muss.» Offenbar ist der Umgang ziemlich fruchtbar.

Der Kämpfer, der Charakterkopf

Auf Instagram schrieb Frey Anfang Saison: «I am what I am», ich bin, was ich bin. Aber ja, was ist Frey eigentlich? Ex-Trainer Uli Forte nannte ihn «Mentalitätsmonster», Trainer Magnin nennt ihn «Charakterkopf». Einer, der sagt, was er denkt, und auch so handelt. Doch Frey ist mehr. Er ist ein Kämpfer, einer mit einem grossen Herz und noch grösserer Lunge. Es kommt vor, dass der Gross­gewachsene zurück in die eigene Platzhälfte eilt und im eigenen Strafraum den Gegner umgrätscht – als Stürmer.

Frey kommt entgegen, dass er momentan als einzige nominelle Spitze spielt. Raphael Dwamena sitzt seit zwei Spielen auf der Bank. Das kann man als kurzfristige Massnahme Magnins deuten, denn Dwamena leidet seit Wochen an einer erheblichen Formbaisse. Das kann aber auch eine Vorbereitung sein auf den Cupfinal. Am 27. Mai wird Dwamena gesperrt fehlen. Und dem FCZ kann eine Portion Eingespieltheit nur guttun. Das zeigte sich auch beim glückhaften 1:0 gegen Thun. Spielerisch war die Leistung überaus bescheiden.

Kommt einer aus Luzern?

Derweil bekommt das Kader des FCZ für nächste Saison immer mehr Konturen. Die «Luzerner Zeitung» meldet: «Kryeziu zieht es zum FC Zürich.» Der schweizerisch-kosovarische Mittelfeldspieler könnte ablösefrei gehen, sofern er nicht auf eine bestimmte Anzahl von Spielen kommt – ansonsten verlängert sich sein Vertrag um ein Jahr. Insofern sieht es gut aus: Der 25-Jährige leidet an einer Oberschenkelverletzung.

(Tages-Anzeiger)