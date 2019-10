Misstrauisch sein mit Vladimir Petkovic – die neue Podcast-Folge

Die «Dritte Halbzeit» feiert ein kleines Jubiläum, der Podcast erscheint schon zum 10. Mal. Xherdan Shaqiri steht im Zentrum dieser Ausgabe, weil wir der Frage nachgehen: Spielt er irgendwann wieder für die Schweizer Nationalmannschaft? Fabian Ruch sagt, es liege an Vladimir Petkovic, um den Konflikt zu lösen. Fabian kennt Petkovic gut von seiner Zeit als YB-Trainer, und da hat er ihn als Menschen wahrgenommen, der alles hinterfragt.

Kay Voser kennt Shaqiri aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Basel. Er hat ihn als lustigen jungen Mann kennengelernt. Weniger lustig ist dafür, was er über die Transferpolitik des FC Zürich zu sagen hat.

Ihre Meinung zu unserem Podcast

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Wollen Sie keine Folge der «Dritten Halbzeit» mehr verpassen? Die Sendung kann auch auf Spotify oder bei Apple Podcasts gehört und vor allem abonniert werden. So werden Sie immer sofort informiert, wenn die nächste Folge online geht.