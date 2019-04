Mit 73 ist er der älteste Fussballprofi der Welt

«Ich bin bereit für ein weiteres Spiel», sagte Isaak Hayik, nachdem er gerade erst ins «Guinnessbuch der Rekorde» aufgenommen worden war. Hayik ist ein rüstiger Senior, der auch im hohen Alter von 73 nicht aufs Fussballspielen verzichten möchte. Wie diverse Medien berichten, absolvierte der gebürtige Iraker, der mit vier Jahren nach Israel geflohen war, am letzten Freitag eine Partie für den Club Ironi Or Jehuda aus der vierthöchsten israelischen Liga. Damit wurde er zum ältesten Fussballprofi der Welt erkoren.

Zwar verlor Hayik mit Ironi Or Jehuda gegen Maccabi Ramat Gan 1:5, der Goalie soll aber einige starke Paraden gezeigt haben, heisst es in den Berichten. Mit seinem Eintrag ins Rekordbuch löste Hayik den Uruguayer Robert Carmona ab, der 2015 als 53-Jähriger den Bestwert aufgestellt hatte.

Isaak Hayik, 73, celebrates as he breaks the @GWR for oldest living football player - after a game with Israel's Ironi Or Yehuda soccer club, Israel ????@reuterspictures ???????????? pic.twitter.com/Av9thmHzmn