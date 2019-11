Mourinho macht schon wieder andere Trainer sauer

Ja, andere Leute auf die Palme bringen, das beherrscht José Mourinho ziemlich gut. Meist sind es gezielte Provokationen, die der Startrainer von sich gibt, oftmals gegen andere Coaches. So bezeichnete er schon Arsène Wenger als «Experten im Versagen», über Pep Guardiola sagte er vor einem Champions-League-Halbfinal, dass dieser nur dank den Schiedsrichtern die Königsklasse gewinnen konnte. Nun regt sich wieder ein Trainer über Mourinho auf. Dafür brauchte es diesmal aber nicht mal Worte des Portugiesen. Dieses Mal geht es um sein Handeln.

«Jeder hat seine eigene Art, wie er die Dinge erledigt», sagte Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz. Der Trainer des französischen Tabellenfünften OSC Lille sprach über Mourinhos Vorgehen, den Trainerstaff bei Tottenham zu komplettieren. Mit Joao Sacramento (Assistenztrainer) und Nuno Santos (Goalietrainer) angelte sich der 56-Jährige zwei Landsleute, die bis Mitte Woche noch bei Lille unter Vertrag standen. Über die Art und Weise wie Mourinho dabei vorging, hat Galtier nur Sarkasmus übrig: «Das hat wirklich Klasse.»

Jose Mourinho slammed by Lille boss Christophe Galtier after pinching his coaching staff to take to Spurs https://t.co/eHFfX1p1GO