Newcastle stolpert über 40-jährigen Stürmer

Newcastle muss in der dritten Runde des FA Cups noch einmal ran. Grund dafür ist ein später Ausgleichstreffer in der Partie gegen den AFC Rochdale. Zuvor ging das Premier-League-Team durch das Tor von Miguel Almirón in der 17. Minute in Führung.

Doch in der 79. Minute vermieste ausgerechnet das Tor von Rochdales 40-jährigem Stürmer Aaron Wilbraham den Magpies den Nachmittag. Nach dem Remis in Rochdale muss Newcastle im Wiederholungsspiel vor heimischer Kulisse gewinnen, um die dritte Runde zu überstehen.

Wilbraham war in der zweiten Halbzeit für den 24 Jahre jüngeren Nachwuchsspieler Kwadwo Baah eingewechselt worden. Der älteste Torschütze im englischen Pokal ist er aber nicht. Zuletzt hatte im Dezember 2015 der damals 22 Tage ältere Jamie Cureton für Dagenham & Redbridge einen Treffer erzielt. Im Spiel gegen Rochdales musste Newcastle auf den Schweizer Nationalspieler Fabian Schär verzichten. Er fehlt zurzeit wegen einer Oberschenkelverletzung.

(boq)

