Neymar krönt Comeback mit spätem Traumtor zum Sieg

Bei seinem ersten Einsatz seit dem gescheiterten Transfer zurück nach Spanien erzielte Neymar gegen Racing Strassburg das Tor zum 1:0 (90.+2 Minute). Und was für eines: per Fallrückzieher! Schon unter der Woche hatte PSG-Trainer Thomas Tuchel Neymars Rückkehr in die Startelf angedeutet.

Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Allerdings hatte es im Sommer einen wochenlangen Transfer-Poker um den Offensivstar gegeben – eine Rückkehr zum FC Barcelona scheiterte letztlich aber. (dpa)