Nullnummer für GC, Pfiffe für Buff

Ein freundlicher Empfang klingt anders. Als Oliver Buff in der 77. Minute erstmals in seinem Leben in einem Trikot der Grasshoppers ein Fussballfeld betritt, hört er aus der eigenen Kurve Pfiffe. Danach gehen die Schmähgesänge minutenlang weiter. Dabei war das Spiel der Grasshoppers gegen Aarau zuvor eigentlich ein 76-minütiges Plädoyer für einen wie Buff gewesen. Für einen Spieler, der etwas Kreativität, etwas Überraschung und Übersicht auch in eine Mannschaft bringen kann, die nicht gerade vor Kreativität sprüht. Aber eben, Buff hat zwölf Jahre lang das Trikot des Stadtrivalen FC Zürich getragen. Diese Beziehung könnte noch einige Zeit etwas frostig bleiben. Sieben Minuten brauchte Buff für seinen ersten brauchbaren Pass auf Nikola Gjorgjev. Dessen Schuss aber änderte auch nichts am 0:0.

Aarau bekommt neues Stadion

Und so waren die Aarauer an diesen Nachmittag die grossen Sieger. Nicht, dass ihnen in diesem Duell auf Augenhöhe etwa ein Tor gelungen wäre. Das dann schon nicht. Aber sie waren schon im Wissen darum auf den Platz gekommen, dass die Aarauer Stimmbevölkerung dem neuen Stadion zugestimmt hat. Damit hat der FCA etwas, worauf GC noch hofft. Die Aussicht, dass das neue Stadion tatsächlich einmal gebaut wird. Es war die vierte Stadion-Abstimmung in Aarau. In Zürich steht die vierte über einen neuen Hardturm erst bevor. Für GC ist das 0:0 gegen Aarau das fünfte Unentschieden in den letzten sechs Spielen – bei einem Sieg. Damit liegen die Zürcher sechs Punkte hinter Leader Lausanne, der in 15 Runden 21 Tore mehr erzielt hat als GC.