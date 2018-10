Nun ermittelt die Polizei gegen Ronaldo

Der Vorfall datiert aus dem Jahr 2009. Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo soll in Las Vegas das heute 34-jährige Ex-Model Kathryn Mayorga in einem Hotel vergewaltigt haben. Sie hatte damals den Übergriff der Polizei gemeldet. Den Täter nannte sie jedoch nicht und akzeptierte später 375'000 Dollar Schweigegeld.

Letzte Woche reichte Mayorga beim zuständigen Bezirksgericht in Nevada Klage gegen Ronaldo ein. Wie «US Today» nun berichtet, hat die Polizei die Untersuchungen im Vergewaltigungsfall offiziell wieder aufgenommen.

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009.

“Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w