«Nur mit schönem Fussball wird das nichts!»

Herr Watzke, in diesem Oktober erscheint Ihre Biografie. Ist das wirklich ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz zwischen Buchdeckeln?

Es gibt nie einen günstigen Zeitpunkt. Es gab eben immer wieder solche Buchanfragen, und ich habe immer abgelehnt. Durch meinen 60. Geburtstag dieses Jahr haben sich die Nachfragen noch mal gesteigert. Der Grund, warum ich es jetzt gemacht habe, ist am ehesten der, dass ich mir sage: Dann hast du mal was, was du später deinen Enkelkindern zeigen kannst. Ich bin ganz zufrieden, und am Ende profitieren der Nachwuchs meines Heimatklubs Erlinghausen und die BVB-Stiftung von den Einnahmen.

Sie wissen, warum wir fragen: Der BVB hat eigentlich vor, um den Meistertitel zu spielen, hat im Moment aber den schlechtesten Saisonstart seit fünf Jahren vorzuweisen. Marco Reus ist vergangene Woche sauer geworden, als ihn ein Sky-Reporter fragte, ob die Mentalität der Mannschaft eigentlich in Ordnung sei.

Jeder definiert den Begriff Mentalität doch anders. Ich nehme jetzt mal – Achtung! – das Beispiel Schalke 04. Das ist die Mannschaft der vergangenen Saison, der man medial jegliche Mentalität abgesprochen hat. Das habe ich selten so schroff erlebt. Als bestes Beispiel kann man Amine Harit nehmen. Der wurde ja durchs Feuer geschickt. Doch jetzt ist an ein paar Stellschrauben gedreht worden, und auf einmal wird die Mentalität von Harit und den Schalkern über den grünen Klee gelobt. Obwohl die Mannschaft personell so gut wie unverändert ist. Ich würde sagen: Entweder hast du Mentalität – oder nicht.

Die einzige grössere Stellschraube bei Schalke, die getauscht wurde, war der Wechsel des Trainers.

Ja, aber wenn der neue Trainer auf ein Team trifft, das keine Mentalität hat, kann er nichts ändern. Offenbar war die Mentalität in der Schalker Elf vorher schon vorhanden. Sie musste nur geweckt werden.

Das Wort Mentalität ist von Ihnen, BVB-Sportdirektor Michael Zorc und BVB-Berater Matthias Sammer vor der letzten Saison selbst ins Spiel gebracht worden. Sie hatten Spieler wie Axel Witsel oder Thomas Delaney ausdrücklich geholt, um mehr «Mentalität» reinzubringen.

Ich bin auch der Meinung, dass unsere Mannschaft eine sehr gute Mentalität hat. Als wir am Ende der vergangenen Saison bei Hertha in den letzten Minuten zwei Tore machen und gewinnen, wurde von «Mentalitätsmonstern» geschrieben. Wenn du aber zwei Minuten vor Schluss selbst einen reinkriegst, wird auf einmal das Gegenteil behauptet. Das führt nicht zum Ziel. Das sind reine Schlagwort-Diskussionen.

Jetzt sind wieder die Medien schuld?

Nein. Aber vielleicht diskutiert man es besser mal so: Wir haben einen Kader, in dem die meisten Spieler fussballerisch auf sehr hohem Niveau agieren, mit sehr viel Technik, sehr viel Speed. Solche Mannschaften schweben immer in der Gefahr zu glauben, damit alles lösen zu können. Diese Gefahr ist bei extrem talentierten Fussballern latent vorhanden. Wir müssen den Spielern klarmachen, dass zu richtiger Qualität auch totale Fokussierung über 95 Minuten gehört. Die Bereitschaft, auf höchstem Level gierig zu bleiben. Und dem Gegner das zu zeigen. Da ist bei uns Luft nach oben.

«Wir müssen lernen, unser Tor wieder mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.»

Also so richtig falsch hat Ihr Torwart Roman Bürki nicht gelegen, als er sich nach dem 2:2 gegen Bremen beschwert hat, viele würden beim BVB «nicht wie Männer» spielen? Ist das nicht immer noch der Unterschied zu grossen Klubs wie Real Madrid oder auch Bayern München, dass die Spieler dort auch überragende Fussballer sind, aber die meisten obendrein eine gesunde Härte und Giftigkeit haben?

Deswegen sind diese Mannschaften ja etwas Besonderes. Da möchten wir auch hin. Da müssen wir dran arbeiten. Ich möchte aber anmerken: Vor etwa einem Jahr wurden den Bayern ähnliche Vorwürfe gemacht wie uns heute. Sie hatten auch einen holprigen Start. Und vielleicht haben wir jetzt so eine Phase. Wir müssen lernen, unser Tor wieder mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, und dürfen uns nicht nur auf unseren schönen Fussball verlassen.

Warum hat Dortmund ausgerechnet bei Standardsituationen so viele Probleme? Die kann man am leichtesten trainieren.

Ja, die kann man am leichtesten trainieren. Aber es fallen auch allgemein nach Freistössen und Eckbällen viele Tore. Das sind die Momente, in denen Fokussiertheit und Schärfe und deine Hingabe, dein Tor zu verteidigen, ganz besonders gefragt sind. Auch da ist bei uns Luft nach oben.

Was meinte Bürki denn mit der Aussage, man habe nicht gespielt wie Männer?

Erst mal muss man sagen: Die Spieler können einem in manchen Momenten auch leidtun. Da hast du dich 95 Minuten abgekämpft, und dann sollst du kurz nach Abpfiff mit einer 150er-Herzfrequenz druckreif analysieren. Eigentlich müssten alle Spieler erst mal 30 Minuten Abstand gewinnen, ehe sie sich äussern. Aber die Medien zahlen ja auch sehr viel Geld dafür, und deshalb muss man das in Kauf nehmen.

Die Aussage von Bürki klingt aber auch einfach nach Wahrheit. Oder?

Ja, das mag sein. Aber es wird in der Welt der Medien heutzutage nun mal viel mehr draus gemacht, als punktuell drinsteckt. Der Kontext fällt dann weg, es wird generalisiert. Er hat nicht völlig unrecht mit dem, was er gesagt hat, aber es ist angesichts der Situation auch Wasser auf die Mühlen.

Sorgte mit seiner «nicht wie Männer»-Aussage für Schlagzeilen: Roman Bürki im Training. Foto: Bernd Thissen, Keystone

Die Situation ist, dass der BVB von sechs Ligaspielen nur drei gewonnen hat. Und gegen drei Gegner aus dem Mittelmass gingen schon sieben Punkte verloren.

Ja, alles richtig, und es ist ja auch nichts Schlimmes, was Bürki gesagt hat. Aber eine halbe Stunde später hat er das schon anders formuliert. Wenn man sich die Gegentore gegen Werder Bremen ansieht, dann verlieren wir beim ersten Tor den entscheidenden Zweikampf ..

. ... ausgerechnet durch Witsel. Ja.

Das passiert, sollte es aber nicht. Da muss man notfalls auch mal bereit sein, das Spiel zu unterbrechen.

Das heisst: taktisch foul spielen?

Wie auch immer. Uns passieren solche Dinge übrigens meistens, wenn wir auf Gegner treffen, denen wir uns fussballerisch überlegen fühlen. Gegen Bayern im Supercup oder gegen Barcelona in der Champions League spürst du, dass unsere Spieler wissen: Okay, fussballerisch sind die mindestens auf unserem Niveau, also müssen wir heute auch die anderen Dinge in die Waagschale werfen. Wir müssen also daran arbeiten, dass wir auch in den normalen Spielen bereit sind, mit dem Messer zwischen den Zähnen Fussball zu spielen. Und uns komplett auch in der Defensive reinzuhauen, als gäbe es kein Morgen.

Wie ändert man das? In der Vorsaison hatte Dortmund ja dasselbe Problem: Gegen die Spitzenteams neun Siege in zehn Spielen, und nur das 0:5 in München. Aber viele Punkte gingen gegen vermeintlich kleinere Gegner und spätere Absteiger verloren. Wiederholt sich das gerade?

Wir müssen im Laufe unserer Entwicklung allmählich den Anspruch haben, so ziemlich jedes Spiel zu gewinnen. Wenn ich mir eine Mannschaft wie die von Juventus Turin anschaue: Die sind extrem aufs Resultat fokussiert. Davon brauchen wir ein bisschen mehr. Also uns nicht nur über schönen Fussball definieren, sondern auch über knallharte defensive Einzelarbeit. Wenn wir Titel gewinnen wollen, müssen wir an dieser Weggabelung, an der wir uns gerade befinden, klar erkennen: Nur mit schönem Fussball wird das nichts!

Fehlt ein Typ Effenberg oder Matthäus?

Mir würde eher Matthias Sammer einfallen. Er hatte auch nicht unbedingt die höchsten Beliebtheitswerte wegen seiner Art, weil er oft angeeckt ist, mit seiner Gier nach dem Optimum. Solche Spieler nerven ihre Mitspieler, aber auf eine positive Art. Und du musst auch Spieler haben, die sich nerven lassen. Weil sie erkennen, dass man diese absolute Gier benötigt, einfach jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber das ist auch eine Entwicklung. Selbst in unserer Zeit mit Jürgen Klopp hat sich das nicht von heute auf morgen ergeben. Die Mannschaft damals war fussballerisch nicht so stark wie unsere heutige. Aber die haben dem Gegner aufgezeigt: Pass auf, du kannst das Spiel hier heute vergessen.

«Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in unseren eigenen Fussball verliebt zu sein.»

Sie bleiben aber bei der Zielsetzung, Meister werden zu wollen?

Daran korrigieren wir nichts. Wir versuchen alles. Nicht mehr, nicht weniger.

Bedauern Sie, dass Sie nach der guten letzten Saison nicht umhinkamen, die Titelambitionen offen auszurufen?

Nein. Wir waren in den vergangenen zehn Jahren achtmal in der Champions League, zweimal in der Europa League, wir waren zweimal Meister, viermal Vizemeister, zweimal Pokalsieger und 2013 im Champions-League-Finale. Borussia Dortmund war noch nie so konstant in seiner Geschichte wie jetzt. Unser nächster Schritt muss sein, dass wir vor jeder Saison zumindest als Mitfavorit auf die Meisterschaft genannt werden. Da wollen wir hin.

Beim SC Freiburg, wo der BVB am Samstag antritt, witzeln einige schon, dass Dortmund nun ein Freiburg-Jäger sei. Freiburg ist Dritter, der BVB Siebter. Verliert der BVB dort erneut Punkte, ist der Zug für etliche Wochen abgefahren, oder?

Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in unseren eigenen Fussball verliebt zu sein. Wir sollten stattdessen verliebt ins Gewinnen sein. Darum geht's.

Ihr Kader verspricht derzeit so viel ...

. ... ja, und kann es noch nicht halten. Aber das kann sich schnell ändern. Die Qualität ist da!

Mario Götze war am Samstag gegen Bremen ein Lichtblick im BVB-Spiel, aber ein Mittelstürmer ist er nicht. Geht die Philosophie von Trainer Lucien Favre auf diesem Niveau wirklich auf, keinen echten Strafraum-Rambo zu haben?

Man muss beide Möglichkeiten im Kader haben. Paco Alcácer ist ein Typ, der im Strafraum explodiert, der auch auf Positionen steht, wo Mario eben nicht auftaucht. Mario interpretiert das anders. Ein Kader lebt auch davon, dass er über Unterschiedlichkeit verfügt. So oder so: Wir müssen sicher am wenigsten darüber diskutieren, dass wir zu wenig Tore schiessen. Wir haben auch gegen Frankfurt und Bremen jeweils zwei Tore geschossen. Das muss mal zum Gewinnen reichen. Was wir lernen müssen, ist, unser Tor zu verteidigen!

Man sagt immer: Verteidigen kann man lernen, Kreativität nur sehr bedingt.

Im Moment würde ich sagen: Wir lernen ja auch etwas. Vielleicht haben wir nur mal einen Hänger. Schauen Sie sich mal an, wie schwer Barcelona in die Saison kommt, Arsenal, Tottenham und sogar Manchester City. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob wir wirklich schwächeln. Uns fehlen derzeit nur zwei oder drei Punkte. Die Frage, woran es liegt, können die sportlich Verantwortlichen besser beurteilen als ich, weil sie jeden Tag dabei sind. Letztlich ist es die Aufgabe des Trainerstabs, die Situation zu analysieren und zu verbessern.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt war am Samstag ein bisschen stolz darauf, dass er seiner Elf in der Halbzeit, bei 1:2-Rückstand, einbläute, dass sie bedingungslos attackieren solle. Wenn es schiefgehe, würde er alle Schuld auf sich nehmen. Ist das eine Art und Weise, die man von Lucien Favre auch erwarten könnte?

Jeder Trainer ist anders. Manche sind extrovertierter, manche introvertierter. Ich bin in der Halbzeit nicht in der Kabine und kann das nicht beurteilen.

Aber gibt nicht jeder Trainer seine eigene Art – oder eben: Mentalität – ein Stück weit an die Mannschaft weiter? Das soll ja eigentlich auch so sein.

Das war in der vergangenen Saison ja auch so. Und ich weiss nicht, wie viele Punkte wir unter Lucien Favres Leitung besser waren als Werder Bremen.

Ist das jetzt nicht ein bisschen unfair, angesichts der finanziellen Unterschiede zwischen beiden Klubs?

Mag sein. Vielleicht hätten wir den Bremern in den ersten zehn Minuten mal deutliche Signale geben müssen, dass für sie hier nichts zu holen ist. Wir hatten nichtsdestotrotz glasklare Torchancen. Hätten wir 3:2 gewonnen, wären wir jetzt Zweiter, und alle Diskussionen liefen anders.

Sie sagten zuvor, dass Dortmund nicht wegen eines Mangels an Toren scheitere. Ihr Team vergibt aber sehr viele Chancen.

Ja, aber wenn du das 3:2 machst, sieht es eben ganz anders aus. Das Potenzial der Mannschaft ist, auch offensiv, besser als letztes Jahr. Aber Potenzial muss man in Leistung umsetzen. Daran arbeiten wir.

«Man kann die Persönlichkeiten von Jürgen Klopp und Lucien Favre nicht vergleichen.»

Sie sind dank Jürgen Klopp jahrelang verwöhnt gewesen mit einem Trainer, der für Euphorie und Attacke stand. Sehnen Sie sich manchmal danach zurück?

Wenn man sich für einen Trainer entscheidet, ist das nie ein Wunschkonzert. Ein Trainer ist auf eine gewisse Art und Weise immer in seiner Persönlichkeitsstruktur verhaftet. Wenn man Klopp holt, weiss man, was man dafür kriegt. Natürlich ist das ein bisschen ein Problem, dass Klopp ein aussergewöhnlicher Typ war, der obendrein noch zu einer Stadt und einem Klub wie Dortmund passte, wie man es sich kaum schöner ausmalen kann. Man kann die Persönlichkeiten von Jürgen Klopp und Lucien Favre nicht vergleichen. Man kann Klopp auch nicht mit Ottmar Hitzfeld vergleichen, der bei uns mindestens genauso erfolgreich war. Man darf sich nicht an der Vergangenheit berauschen. Das führt in der Gegenwart zu nichts.

Steht nicht Lucien Favre für diesen sehr technischen, feinfüssigen Fussball? Ist das nicht seine Visitenkarte, mit allen Vor- und Nachteilen?

Es war auch immer eine Visitenkarte, dass seine Mannschaften sehr gut verteidigt haben. Ich behaupte, dass er damals mit Mönchengladbach nicht selten 1:0 gewonnen hat. Deswegen glaube ich, dass er genau weiss, worum es gerade geht.

Sie bauen gerade eine Elf auf, aber schon im nächsten Sommer droht mal wieder, dass der BVB zwei herausragende junge Leute verliert. Den Stürmer Jadon Sancho haben Sie im vergangenen Sommer gerade noch mal halten können, die Ausleihe für Achraf Hakimi von Real Madrid läuft aus. Irgendwie immer dasselbe, oder?

Es ist im Moment noch nicht zu beurteilen, ob Jadon dann wegwill. Er fühlt sich sehr wohl hier, das ist entscheidend. Andererseits sind wir nicht von einem Spieler abhängig. Wir haben immer wieder bewiesen, dass wir einen noch so starken Spieler auch wieder ersetzen können.

Wie man hört, werden einem Spieler wie Sancho in England 20 Millionen und mehr Gehalt im Jahr geboten, bei einem Fünfjahresvertrag. Stösst man da als deutscher Klub nicht an Grenzen?

Klar ist es schwer, einen Spieler angesichts solcher Summen zu halten. Manche gehen dann wegen dieses Geldes zu Klubs, wo sie jahrelang nicht mehr Champions League spielen. Pierre-Emerick Aubameyang, der beim FC Arsenal grossartig spielt, wird wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut, aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmässig nur im Fernsehen zu und ist traurig.

Aber noch mal: Droht nicht konkret das Szenario, dass Jadon Sancho geht, vielleicht zu einem Klub, der eben auch Champions League spielt, und Hakimi nach Madrid zurückkehrt, und nebenbei vielleicht noch Mario Götze ablösefrei verschwindet, weil er wieder Stammspieler sein will?

Ich sehe so einen Automatismus bei Hakimi nicht. Real ist auf seinen Positionen sehr gut besetzt. Ich höre von ihm nicht, dass er sofort wieder in seine Heimatstadt will. Mein Eindruck ist: Er fühlt sich in Dortmund wohl. Wir werden alles daran setzen, ihn weiter zu verpflichten. Wir würden ihn gerne behalten. Genau wie Mario. Mit Mario reden wir ja.

«Denkbar ist schon, dass die Spitzenklubs in der Champions League vier Spiele mehr pro Saison spielen.»

Wir reden über die Sphäre der europäischen Grossklubs. Sie sind vor Kurzem erstmals ins Executive Board der europäischen Klubvereinigung ECA gewählt worden. Es geht da im Kern ums Geld, vor allem aus der Champions League, denn diese Summen führen ja dazu, dass der Abstand der Superklubs zu ihren nationalen Gegnern jedes Jahr grösser wird.

Die Champions League braucht diese Klubs. Andererseits: Ajax Amsterdam hat es zuletzt bis ins Halbfinale geschafft, wird aber wahrscheinlich nie die finanziellen Möglichkeiten von Manchester United haben, das es in den letzten Jahren oft nicht geschafft hat, sich überhaupt zu qualifizieren. Ähnlich ist das mit Arsenal. Wir selbst waren vor 15 Jahren finanziell total im Eimer und haben uns mit eigener Kraft in diesen Kreis vorgearbeitet. Ganz so, dass sich dieser Kreis von Klubs in einem Paralleluniversum bewegt, ist es also nicht.

Man sagt der ECA ja nach, dass es dort eine klare Strömung hin zu einer Art Europa-Superliga gibt. Sind Sie auch deshalb dabei, um mitzubekommen, wann dieser Zug abfährt?

Es gibt diese Diskussion in der ECA. Ich sehe mich, das ist bekannt, als Traditionalist. Ich will, dass gewisse Werte des Fussballs erhalten bleiben. Man darf aber auch nicht in einer Haltung des Früher-war-alles-besser einfrieren. Im Board der ECA sitzt neben mir ja auch jemand wie Steven Zhang von Inter Mailand. Der ist fast 28 Jahre und Eigentümer des Klubs, und eine ganz andere Generation. Und es gibt heute ein unterschiedliches Konsumentenverhalten: Jüngere Leute haben inzwischen oft ein selektiveres Verhalten, welches Spiel sie sehen wollen. Klar gibt es einen Prozentsatz von Leuten, die sich jedes BVB-Spiel von A bis Z angucken, aber gerade die, die nicht unsere Stammkunden sind und die nicht zu uns ins Stadion kommen, die wollen oft Highlights sehen. Wir haben eine Eventkultur, ob uns das gefällt oder nicht. Ich will da im ECA für unseren deutschen Weg werben, für die Bedeutung unserer Bundesliga.

Wie kommt das an?

Es gibt da schon auch sehr andere Sichtweisen, gerade von Klubbesitzern, während ich ja bezahlter Geschäftsführer bin und entschiedener Verfechter der sogenannten 50+1-Regel (gilt nur in Deutschland und besagt, dass die Mehrheit der Anteile immer beim Stammverein liegen muss; Anm. d. Red.). Aber wir werden in der ECA als Borussia Dortmund wirklich sehr respektvoll aufgenommen. In der ECA haben wir die Möglichkeit, uns mit den wichtigsten Persönlichkeiten im europäischen Klubfussball austauschen zu können. Das ist für die Bundesliga und für den BVB gut.

Geben Sie doch mal eine Prognose ab, ob es in zehn Jahren eine Europaliga gibt, abgekoppelt von den nationalen Ligen.

Schwierig. Erst einmal glaube ich nicht, dass es irgendeine europäische Superliga gibt, ohne die nationalen Ligen. Das ist nicht mehrheitsfähig. Eine Closed-Shop-Liga wird es eher nicht geben, obwohl sich das manche wünschen. Das Board der ECA bestimmt das übrigens auch nicht.

Was wird dann die nächste Entwicklungsstufe für die Supervereine sein? Denn dass sie sich durch die finanziellen Möglichkeiten immer weiter vom Rest des Fussballs absetzen, ist ja unvermeidbar.

Ab 2024 könnte es eine Neuordnung geben. Ich denke, dass es dann ein Format geben wird, bei dem es womöglich ein paar Spiele mehr gibt als bisher. Der Bedarf dafür besteht, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA oder Asien. Die wollen mehr Topspiele der Champions League.

Wie soll das aussehen? Die Terminpläne platzen jetzt schon aus allen Nähten.

Denkbar ist schon, dass die Spitzenklubs in der Champions League vier Spiele mehr pro Saison spielen. Der Rahmen-Terminkalender würde das noch hergeben. Die Champions League fängt erst im September an, und von Anfang Dezember bis Ende Februar läuft auch nichts. Die Ligen, die bisher mit 20 Klubs spielen statt mit 18 wie die Bundesliga, könnten auf 18 reduzieren. Das wäre der Qualität nicht abträglich, auch wenn manche ständig abstiegsbedrohte Vereine das vielleicht nicht so gut fänden. Aber wir reden über Planspiele, über Ideen. Die Uefa entscheidet das am Ende. Die Klubs, auch wenn das manche nicht glauben wollen, schlagen nur vor.