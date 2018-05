Ohne Steffen und Stocker, mit YB-Gipfelstürmern

Vladimir Petkovic hat eine erste Auswahl getroffen. Einen Monat vor dem WM-Start reichte der Schweizer Nationaltrainer eine Liste mit 35 Namen ein, die sich Hoffnungen auf die Endrunde machen dürfen.

Bei den Goalies gibt es keine Überraschung, das Trio Sommer/Bürki/Hitz ist gesetzt, Yvon Mvogo, der noch kein Länderspiel bestritten hat, wird die Reise nach Russland kaum mitmachen. In der Abwehr hat es YB-Gipfelstürmer Kevin Mbabu ins vorläufige Kader geschafft. Mit FCB-Stürmer Albian Ajeti sowie YBs Djibril Sow sind zudem zwei weitere Spieler dabei, die noch nie für die A-Nationalmannschaft aufgelaufen sind.

Der WM-Traum geplatzt ist dagegen für gestandene Spieler wie Basels Valentin Stocker und Renato Steffen – die beiden Flügel wurden nicht berücksichtigt.

Petkovic wird am 27. Mai wohl mit 28 Spielern ins Trainingslager in Lugano starten. Am 4. Juni, zwischen den Tests in Spanien und gegen Japan, muss der Selektionär das definitive 23er-Kader benennen.

Tor: Roman Bürki, Marwin Hitz, Yvon Mvogo, Yann Sommer.

Abwehr: Manuel Akanji, Johan Djourou, Nico Elvedi, Timm Klose, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, Kevin Mbabu, François Moubandje, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer.

Mittelfeld/Sturm: Albian Ajeti, Valon Behrami, Eren Derdiyok, Josip Drmic, Blerim Dzemaili, Breel Embolo, Edimilson Fernandes, Gelson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Dimitri Oberlin, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Steven Zuber, Luca Zuffi. (TA)