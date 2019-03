Oranje gleichen gegen die Deutschen aus

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre erste Partie zur Qualifikation für die Europameisterschaften 2020 auswärts gegen Holland. Nach dem enttäuschenden 1:1 im Testspiel vom Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien will das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Amsterdam Arena eine Reaktion zeigen. Die Partie können Sie ab 20:45 Uhr im Live-Player mitverfolgen.

In der 15. Minute legten die Gäste vor. Leroy Sané, der beim englischen Meister Manchester City engagierte Stürmerstar, erzielte den Führungstreffer für Deutschland. Die Holländer versuchten auf den Rückstand zu reagieren. Nach 34 Minuten erhöhte Serge Gnabry mit einem Hammerschuss auf 2:0. Nur fünf Minuten später vergab Sané seinen zweiten Treffer.

Mit einem Zweitore-Vorsprung nahmen die Deutschen die zweite Halbzeit in Angriff. Gut drei Minuten nach dem Wiederanpfiff brachte Matthijs de Ligt die Holländer mit dem 1:2 heran. Und die Oranje stürmten weiter, was sich in der 63. Minute auszahlte. Memphis Depay gelang der Ausgleich zum 2:2.

(ddu)