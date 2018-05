Peter Zeidler wird neuer Trainer von St.Gallen

Der FC St. Gallen ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar fündig geworden. Laut dem «St. Galler Tagblatt» soll der frühere Sion-Coach Peter Zeidler den FCSG im Sommer übernehmen.

Zeidler soll sich in der engeren Auswahl um die Nachfolge von Giorgio Contini gegen den St. Galler Roger Stilz, den Nachwuchschef von St. Pauli, durchgesetzt haben. Gemäss der Zeitung einigte sich der 55-jährige Deutsche mit dem Fünften der Super League über einen Dreijahresvertrag.

Zeidler war bisher Cheftrainer bei Sochaux in der zweithöchsten französischen Liga. In der Saison zuvor stand er noch beim FC Sion unter Vertrag. Obwohl die Walliser den 3. Tabellenrang belegten und sich für den Cupfinal gegen Basel qualifiziert hatten, wurde Zeidler in Sitten sechs Wochen vor dem Saisonende wegen der «mangelnden spielerischen Attraktivität der Mannschaft» entlassen.

Genau diese Attraktivität fordert die neue Führung des FC St. Gallen um Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter vom neuen Cheftrainer. Zusammen mit dem jetzigen Interimscoach und baldigen Assistenztrainer Boro Kuzmanovic soll Zeidler den Schweizer Meister von 2000 wieder auf Kurs bringen. Von diesem sind die Ostschweizer trotz Rang 5 in der Tabelle zuletzt stark abgekommen: Aus den letzten neun Spielen resultierten acht Niederlagen und ein Torverhältnis von 12:25. (sda)