Pure Dramatik im «Jahrhundertspiel»

River Plate gewinnt den umstrittensten Final in der Geschichte der Copa Libertadores. Das Hinspiel im Boca-Stadion La Bombonera war am 11. November 2:2 ausgegangen. River Plate hat damit zum vierten Mal den südamerikanischen Meistercup für sich entschieden.

Das ursprünglich für den 24. November angesetzte Rückspiel im Stadion von River Plate war wegen der Fan-Krawalle abgesagt worden. Der Mannschaftsbus der Boca Juniors war kurz vor der Ankunft im Monumental-Stadion von Fans mit Steinen beworfen worden. Mehrere Spieler wurden verletzt und hätten nicht antreten können.

Rückspiel nach Madrid verlegt

Daraufhin war das Superclásico-Rückspiel ins 10'000 Kilometer entfernte Madrid verlegt worden, wo rund 250'000 Argentinier leben. 80'000 Fans aus beiden Lagern sorgten im Estadio Santiago Bernabéu für eine hitzige Atmosphäre. Am Ende jubelte River Plate dank den in der Verlängerung erzielten Toren von Juan Quintero und Gonzalo Martinez. In der regulären Spielzeit war Boca durch Dario Benedetto (44.) in Führung gegangen, Lucas Pratto erzielte den Ausgleich (68.). Nahezu die gesamte Verlängerung musste Boca nach einer Gelb-roten Karte gegen Wilmar Barrios in Unterzahl bestreiten. Nach dem 2:1 fiel zu allem Überfluss noch Mittelfeldspieler Fernando Gago verletzt aus, wodurch Boca die Partie mit zwei Spielern weniger beenden musste. Dennoch hatte «die Xeneize» in der 120. Minute noch die grosse Chance zum Ausgleich, Leonardo Jara traf allerdings nur den Pfosten. Die anschliessende Ecke, die wegen Rangeleien dreimal ausgeführt werden musste, endete in einem Konter für River, den Martinez zum 3:1-Endresultat verwertete.

Telegramm:

Copa Libertadores. Final. Rückspiel in Madrid:

River Plate - Boca Juniors 3:1 (1:1, 0:1) n.V. Madrid (Bernabéu). - SR Cunha (URU)

Tore: 44. Benedetto 0:1. 68. Pratto 1:1. 109. Quintero 2:1. 122. Martinez 3:1.

Bemerkungen: 92. Gelb-rote Karte gegen Barrios (Boca Juniors). - River Plate zum vierten Mal Sieger des südamerikanischen Meistercups. - Weil das Rückspiel auf neutralem Boden stattfand, wurde die Auswärtstore-Regel nicht angewandt. (dho/sda)