«Ich habe ein reines Gewissen»

Das heute 34-jährige Ex-Model Kathryn Mayorga behauptet, sie sei vor neun Jahren in einem Hotel in Las Vegas von Cristiano Ronaldo vergewaltigt worden. Die amerikanische Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Fussball-Superstar weist im Kurznachrichtendienst Twitter alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Er habe ein reines Gewissen und er schaue den Ermittlungen gelassen entgegen, schreibt der 33-jährige Portugiese. «Vergewaltigung ist ein furchtbares Verbrechen, das gegen alles geht, an das ich glaube.»

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.

Weiter schreibt Ronaldo, dass er seinen Namen reinwaschen wolle. «Bei diesem Medienzirkus mache ich aber nicht mit, weil Leute auf meine Kosten berühmt werden wollen.»

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.