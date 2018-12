Salah-Gala bei Liverpools Kantersieg

In den ersten 67 Minuten war auch Xherdan Shaqiri an der Gala in Südengland dabei, bevor Trainer Jürgen Klopp ihn durch Sadio Mané ersetzte.

Im Offside, danach brillant



Mohamed Salah begann mit einem glückhaften und überdies irregulären Tor. Nach 25 Minuten staubte er nach einem abgewehrten Freistoss in einer Offsideposition ab. Das zweite und das dritte Tor des ägyptischen Stars waren umso prächtiger. Zuerst schüttelte er mit einem Lauf über etwa 50 Meter zwei Verteidiger ab.

Vor dem 3:0 zog er allein aufs Tor. Aber statt sofort abzuschliessen, narrte er noch mehrfach den Goalie und nachgerückte Verteidiger, bevor er den Ball ins nunmehr verlassene Tor schob. In der laufenden Meisterschaft hat Salah schon zehn Tore erzielt.

Bournemouth - Liverpool 0:4 (0:1). - 10'752 Zuschauer. - Tore: 25. Salah 0:1. 48. Salah 0:2. 66. Cook (Eigentor) 0:3. 77. Salah 0:4. - Bemerkungen: Liverpool bis 67. mit Shaqiri.

Premier League. Die weiteren Partien der 16. Runde: Samstag: Arsenal - Huddersfield Town 16.00. Burnley - Brighton & Hove Albion 16.00. Cardiff City - Southampton 16.00. Manchester United - Fulham 16.00. West Ham United - Crystal Palace 16.00. Chelsea - Manchester City 18.30. Leicester City - Tottenham Hotspur 20.45. - Sonntag: Newcastle United - Wolverhampton 17.00. - Montag: Everton - Watford 21.00.

Tabelle: 1. Liverpool 16/42 (34:6). 2. Manchester City 15/41 (45:7). 3. Tottenham Hotspur 15/33 (28:16). 4. Chelsea 15/31 (31:13). 5. Arsenal 15/31 (34:20). 6. Everton 15/23 (21:17). 7. Manchester United 15/23 (24:25). 8. Bournemouth 16/23 (25:26). 9. Leicester City 15/22 (21:18). 10. Brighton & Hove Albion 15/21 (19:21). 11. Watford 15/20 (18:21). 12. Wolverhampton 15/19 (15:18). 13. West Ham United 15/18 (20:23). 14. Newcastle United 15/13 (12:20). 15. Crystal Palace 15/12 (11:20). 16. Cardiff City 15/11 (14:30). 17. Huddersfield Town 15/10 (10:26). 18. Southampton 15/9 (13:29). 19. Burnley 15/9 (14:32). 20. Fulham 15/9 (15:36). (sda)