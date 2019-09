Schär kann Liverpools Offensive nicht stoppen

Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat seine Siegesserie in der englischen Premier League ausgebaut. Gegen Newcastle United setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Samstag vor heimischer Kulisse mit 3:1 durch und machte damit den fünften Erfolg im fünften Ligaspiel klar.

Drei Tage, bevor Liverpool auswärts bei Napopli in die neue Saison der Königsklasse startet, sorgten Sadio Mané (28./40. Minute) und Mohamed Salah (72.) an der Anfield Road mit ihren Toren für eine gelungene Generalprobe. Ein dritter Mané-Treffer in den Schlussminuten der Partie zählte wegen einer vorherigen Abseitsstellung nicht. Zuvor waren die Gäste aus Newcastle durch ein Traumtor von Jetro Willems (7.) in Führung gegangen.

Klopp musste in der ersten Halbzeit ungewollt wechseln. Nachdem sich Divock Origi verletzt hatte, kam nach 37 Minuten Roberto Firmino ins Spiel, den der Coach eigentlich hatte schonen wollen. Der Brasilianer lieferte in der zweiten Hälfte nach Doppelpass mit Salah die Vorlage für dessen Treffer.

Schär lang, Shaqiri kurz im Einsatz

Bei Newcastle stand Nationalspieler Fabian Schär in der Startelf. Er spielte wie gewohnt als Innenverteidiger in Newcastles Fünfer-Abwehrkette. Nach 80 Minuten wurde der Ostschweizer durch Federico Fernandez ersetzt. Xherdan Shaqiri war zum Zeitpunkt von Schärs Auswechslung noch am Aufwärmen. Er wurde für Liverpools Spielmacher Georginio Wijnaldum in der 84. Minute eingewechselt. (dpa/red)