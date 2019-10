Christian Fassnacht beschreibt die Szene, als gäbe es nichts Leichteres auf dieser Welt. Es geht um das 2:1 in der 93. Minute, sein Tor, das den Lärmpegel eruptieren liess, das nach umkämpftem, aufwühlendem Abend im Stade de Suisse sehr spät und hoch dramatisch den Sieg gegen die Glasgow Rangers brachte. Die Offensivkraft sagt: «Der Ball kam in die Tiefe. Ich hab draufgehauen. Drin.»

Die Schlussphase mit dem emotionalen Schlusspunkt ist das grosse Thema, als die Young Boys Momente später die Partie analysieren. «Freud und Leid können sehr nah beieinander liegen», sagt Fabian Lustenberger.

Der Captain denkt an die Szene vor dem 2:1. Rangers-Stürmer Alfredo Morelos, der die YB-Innenverteidiger Frederik Sörensen und Cédric Zesiger gefordert und zuweilen überfordert hatte, tauchte noch einmal gefährlich am Strafraum des Heimteams auf. Doch sein abgefälschter Schuss vermochte YB-Goalie David von Ballmoos reaktionsschnell zu parieren.

«Für solche Szenen ist der Torhüter da. Schön, hat er für einmal einen gehalten», sagt der junge Mittelfeldspieler Michel Aebischer mit schelmischen Grinsen. Für die ernsthafte Analyse ist der ältere Lustenberger zuständig: Er nennt von Ballmoos einen ausgezeichneten Torhüter. «Den Schuss hat er super gehalten. Sonst hätten wir verloren.»

Glückshormone im Körper

Der Angesprochene lässt sich Zeit und will sich dann an der Seite von Gianluca Gaudino unbemerkt aus den Katakomben schleichen. Als er doch abgefangen wird, knöpft von Ballmoos sein Jacket zu, kratzt sich leicht verlegen am Kopf und sagt, er möchte seine Darbietung nicht herausstreichen.

«Das war eine grosse Teamleistung. Jeder hat heute seinen Teil zu diesem Sieg beigetragen. Ich mit meiner Parade, Fassnacht mit seinem Tor.» Als sich dem Offensivspieler vorne in letzter Minute die Chance bot, erzählt von Ballmoos, habe er hinten inständig gebeten: «Mach ihn, mach ihn.»

Gehofft, erhört. Und so ist es ein Abend, den die Young Boys und vor allem Christian Fassnacht nicht so rasch vergessen werden. Solche Emotionen würden sich nicht simulieren lassen, beschreibt der Nationalspieler seine Empfindungen. Das Stadion habe gebebt. «Da jagt es Glückshormone in den Körper. »

Die Sendung ist zu hören auf Spotify , bei Apple Podcasts oder direkt hier: