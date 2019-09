Schon wieder zwei Punkte verschenkt

Vielleicht sollten sich die Schweizer überlegen, ob sie zum nächsten Spiel ein paar Schleifchen mitnehmen wollen. Die könnten sie dann um die Punkte binden, die sie ihren heissesten Konkurrenten im Kampf um einen Platz an der EM in den letzten Minuten so bereitwillig herschenken.

Gegen Dänemark hatten die Schweizer bis zur 83. Minute 3:0 geführt und dann noch drei Tore erhalten. In Irland führte das Team von Vladimir Petkovic bis in die 85. Minute 1:0 – und reist heute doch nur mit einem Punkt zurück in die Schweiz.

Natürlich werden die Iren nicht genau gewusst haben, warum sie für ihren biederen Auftritt mit einem 1:1 beschenkt wurden. Und ja, der Ausgleich durch McGoldrick hätte nicht zählen dürfen, weil Mitspieler Hogan im Abseits gestanden war und danach klar ins Spiel eingriff.

Der Ausgleich: McGoldrick macht den Schweizer Sieg mit seinem Tor zunichte. (Video: SRF/Tamedia)

Shaqiri-Tweet brachte kein Glück

Aber die Schweizer müssen sich an die eigene Nase fassen. Sie seien «spielerisch sicher besser», hatte Captain Xhaka vor dem Spiel erklärt. Davon war dann während 96 Minuten gegen technisch limitierte Iren viel zu wenig zu sehen. Nur einmal, da spielten die Schweizer so, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht: In der 74. Minute, als der Ball über Schär, Xhaka, Zakaria und Embolo wieder zu Schär rollte – und der zum 1:0 traf.

Da konnte die Schweiz noch jubeln: Fabian Schär trifft in der 74. Minute zum 1:0.

Sechs Minuten vor Anpfiff meldete Xherdan Shaqiri aus Liverpool via Twitter: «Viel Glück Jungs!» Doch statt netter Grüsse hätte sein Team einen seiner Geistesblitze benötigt.