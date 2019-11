Schweiz scheitert äusserst dramatisch

Was für ein bitterer Abgang: Das Schweizer Nationalteam ist an der Beachsoccer-WM in Paraguay gescheitert. Und das auf die extremste Art und Weise. Im Viertelfinal gegen das favorisierte Italien hielten die Schweizer gut mit, das Team von Trainer Angelo Schirinzi lag bis zur 31. Minute nie in Rückstand. Und doch jubelten am Ende die Italiener.

Denn sie konnten einen 1.3-Rückstand bis fünf Minuten vor Spielende in einen 4:3-Vorsprung umwandeln. Zwar gelang der Schweiz durch Philipp Borer noch der Ausgleich, aber Emmanuele Zurlo schoss Italien mit seinem Treffer in letzter Sekunde in den WM-Halbfinal. Ja, genau, Sie haben richtig gelesen: Die Spieluhr zeigte 0.00 an, in extremis waren die Schweizer gescheitert.

(hua)