«Seferovic war nicht immer einfach, aber ein guter Kerl»

Welches Bild haben Sie vor Augen, wenn Sie an die U-17-WM 2009 denken?

Eines der emotionalsten ist der Torjubel von Haris Seferovic nach dem 1:0 im Final gegen Nigeria, als er zu Assistenztrainer Roger Meichtry spurtete und ihm um den Hals fiel. Das ist sinnbildlich für diese Mannschaft und den Weltmeistertitel, der ohne den besonderen Teamgeist niemals möglich gewesen wäre. Vielleicht muss man die Geschichte dahinter kennen.

Erzählen Sie.

Gérard Castella hatte alle Gegner akribisch beobachtet. Bei den Nigerianern war uns aufgefallen, dass sie bei Eckbällen den zweiten Pfosten vernachlässigen. Wir übten deshalb in den Tagen vor dem Final Varianten ein, und es war die Aufgabe von Haris, zum zweiten Pfosten zu gehen. Aber er ärgerte sich, weil dort stets schon Pajtim Kasami stand.

Und dann?

Ich redete mit Pajtim, während Roger Meichtry mit Haris sprach und ihm prophezeite, er werde die Schweiz so zum Titel schiessen. Es ist wunderbar, wie unsere lange Reise, die in der U-15 anfing, mit so einer schönen Geschichte zu Ende ging.

Video: ein Moment für die Schweizer Sporthistorie

Wie schwierig war es, sich auf die speziellen Bedingungen in Nigeria vorzubereiten?

Es war bezüglich Gesundheit, Sicherheit, Klima und Ernährung extrem kompliziert. Gut war, dass wir in der Vorrunde auf keine afrikanische Mannschaft trafen, irgendwann hatten wir uns an die Bedingungen gewöhnt. Zudem traf der Verband umfangreiche Vorkehrungen, die es zuvor im Nachwuchsbereich nie gegeben hatte. Wobei wir uns eine kleine List ausgedacht hatten.

«Ich war sicher, dass wir jede Nation schlagen können»Dany Ryser

Welche?

Ich stellte einen Katalog mit teuren Massnahmen zusammen, und wir nahmen Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld ins Boot, der beim SFV wünschte, im Hinblick auf die WM 2010 in Südafrika ein paar Dinge zu testen. Dabei ging es um Kühlwesten, spezielle Ergänzungsnahrung, einen Koch oder einen Sicherheitsspezialisten.

Und mit welchen Erwartungen reisten Sie an die WM?

Erstmals hatte sich ein Schweizer Juniorenteam für eine WM qualifiziert, das war bereits ein Erfolg. Aber ich war sicher, dass wir jede Nation schlagen können. Wir hatten an der EM die Gruppe mit Spanien, Frankreich und Italien gewonnen und waren vorbereitet.

Damals galten Goalie Siegrist, Abwehrchef Veseli, die Aufbauer Kasami und Buff sowie die Stürmer Ben Khalifa und Seferovic als Stützen …

… ich stelle keinen Spieler über andere. Klar, die beiden Stürmer schossen viele Tore und waren stark, aber viele überzeugten, Janick Kamber etwa war mit seiner Einstellung immer ein Vorbild. Andere Teams waren individuell deutlich besser besetzt.

«Seferovic war nicht immer der einfachste Spieler, aber er war ein guter Kerl»Dany Ryser

Wären Sie 2009 überrascht gewesen, dass Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Haris Seferovic jene drei Spieler sein werden, die zehn Jahre später das A-Nationalteam prägen?

(überlegt lange) Sie hatten wie andere grosses Potenzial. Doch vielleicht hätte ich auf drei andere getippt. Die Spieler waren jung, es konnte so viel passieren, Verletzungen oder nicht so gute Transfers. Kofi Nimeley beispielsweise war in der U-15 und U-16 überragend gewesen, aber nach einem Kreuzbandriss war er bei der WM nicht mehr Stammspieler.

Wie waren Xhaka, Rodriguez und Seferovic damals?

Xhaka hatte eine schwere Verletzung, er kämpfte sich erst in den Monaten vor der WM ins Team. Er spielte aussen im Mittelfeld, weil Kasami und Buff körperlich weiter waren. Kasami war ein Kraftpaket, wir hatten ihn erst kurz vor dem Turnier wieder aufgeboten, weil es mit ihm Probleme gegeben hatte. Rodriguez beeindruckte schon mit seiner Abgeklärtheit, er liess sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und Seferovic war nicht immer der einfachste Spieler, aber er war ein guter Kerl.

«Ben Khalifa hatte Pech, ihm hätte ich eine grosse Karriere zugetraut»Dany Ryser

Wie Ben Khalifa und viele andere Talente danach wechselte er viel zu früh ins Ausland.

Im Nachhinein weiss man es immer besser, doch ich möchte Seferovic und Ben Khalifa in Schutz nehmen. GC benötigte damals fünf Millionen, um die Lizenz zu erhalten, also wurden die zwei verkauft. Und zwar nicht an den Club, der am besten mit Jungen umgeht, sondern an den, der am meisten zahlt. Das waren Fiorentina und Wolfsburg. Nassim erzählte mir später, der damalige Wolfsburg-Trainer Steve McClaren habe in drei Monaten keine zwei Sätze mit ihm gesprochen. Er hatte Pech, ihm hätte ich eine grosse Karriere zugetraut.

Die Mannschaft war nicht mit Supertalenten besetzt. Warum setzte trotzdem ausgerechnet sie diesen Glanzpunkt?

Weil seit der U-15 ein ausgezeichneter Teamgeist entstanden war. An der WM musste ich vor allem schauen, dass das Feuer weiter brennt. Aber es stimmt: Der Jahrgang war nicht besser als andere vorher oder nachher. Ein wichtiger Faktor war, dass es viele Spieler gab, die einen beschwerlichen Weg gehen mussten.

Jung und siegreich: Die Schweizer U-17-Nationalmannschaft vor dem WM-Final 2009: Seferovic, Chappuis, Rodriguez, Kasami, Martignoni, Buff, Kamber, Xhaka und Ben Khalifa. (Bild: Keystone/Sunday Alamba)

Wie meinen Sie das?

Bei der Selektion der Mannschaften legte ich immer auf eine Sache besonders viel Wert: Widerstandsfähigkeit. Xhaka etwa kam nach einer Verletzung stark zurück. Oder Rodriguez: Schon seine Geburt war kritisch, später hatte er Probleme mit der Lunge, es gab einen gefährlichen Darmdurchbruch. Er ging keinen einfachen Weg, das hat ihn geprägt.

Warum haben eigentlich Sie als Weltmeistercoach und Trainer des Jahres keine grosse Karriere im Profibereich gemacht?

Der U-17-WM-Titel war für mich ein Höhepunkt, danach wollte und konnte ich den Verband nicht verlassen, zumal die Arbeit sehr reizvoll war. Zudem erhielt ich zwei Jahre lang keine Angebote aus der Super League, aber dafür von sehr vielen ausländischen Verbänden. Ich hätte dort auch als Technischer Direktor oder als Verantwortlicher aller Nationalteams arbeiten können.

Das reizte Sie nicht?

Doch, aber wenn man die Sprache nicht beherrscht, ist es schwierig. Und ich bin verwurzelt in Solothurn, komme immer wieder gerne heim. Seit ein paar Jahren arbeite ich für die Uefa und die Fifa in verschiedenen Funktionen wie der Trainerausbildung. Irgendwann spürte ich beim SFV, dass ich die Arbeit oft mit Routine erledige, das war für mich der Punkt, um aufzuhören. Deshalb liess ich mich 2015 mit 58 frühzeitig pensionieren, um mich meinen Projekten in vielen Ländern zu widmen und mehr Zeit für meine Partnerin sowie Hobbys wie Essen, Kino, Theater, Lesen, Wandern zu haben.

Mit welchen Super-League-Clubs verhandelten Sie?

Bei YB war ich 2013 nach der Entlassung von Christian Gross im Rennen, drei andere Trainer kamen in die engere Wahl, man entschied sich für Martin Rueda. Bei GC hatte ich 2015 ein sehr spannendes Angebot, es ging zwischen Pierluigi Tami und mir.

Möglicherweise galten Sie immer vor allem als ausgezeichneter Nachwuchstrainer.

Das weiss ich nicht. Aber ich spürte sowieso, dass das ganze Drum und Dran im Profifussball nicht meine Welt ist.