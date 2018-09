Shaqiri schaut bei Hazards Traumtor nur zu

Bis Mittwochabend sah Xherdan Shaqiris Bilanz für Liverpool durchzogen aus. Er durfte zwar in vier Partien der Reds mittun, spielte teilweise stark, kam insgesamt aber nur 77 Minuten zum Einsatz. Bis eben am Mittwochabend. Da kam der 26-Jährige im Ligacup zu 90 Minuten Spielzeit – in der Heimpartie gegen Chelsea. Und er zeigte eine ansprechende Leistung.

Dumm für Shaqiri: Liverpool verspielte eine 1:0-Führung durch Daniel Sturridge, der schön per Seitfallzieher traf.

?? Daniel Sturridge goal vs Chelsea wasn’t enough to attain victory for Liverpool.... but still brilliant! ???? pic.twitter.com/VrI018BLRM — CY?9NEXUS (@D9INE_NEXUS_) 26. September 2018

Noch dümmer für Shaqiri: Beim herrlichen 2:1-Siegtreffer von Eden Hazard schaut er nur zu.

Golaço de Eden Hazard! ????pic.twitter.com/Dt55xB3j2X — Transferências ao Minuto (@transf_min) 26. September 2018

Zugegebenermassen ist der Belgier nicht der direkte Gegenspieler des Schweizers und andere Liverpool-Akteure stellen sich auch nicht besser an, aber wie sich Shaqiri in dieser Situation inaktiv am Spielgeschehen beteiligt, kann den Red-Fans nicht gefallen.

Dreimal wurde Shaqiri gemassregelt

Und auch Trainer Jürgen Klopp hatte mit Shaqiri noch ein Wörtchen zu reden. Der Deutsche knöpfte sich den Schweizer Nationalspieler nach Spielschluss noch auf dem Platz vor: Der 51-Jährige sprach wild gestikulierend auf den Schweizer ein, der sich die Worte stumm anhörte.

Jurgen Klopp screaming at Shaqiri after his team exited the Carabao Cup this evening, on the same day that the whole country have ran headlines over a lesser argument involving Pogba/Mourinho. Won’t be reported though, because it’s not United. pic.twitter.com/6AIFjArR0h — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 27. September 2018

Klopp wurde in der anschliessenden Pressekonferenz gefragt, worum es beim Disput mit Shaqiri gegangen war. Kloppo antwortete, es habe sich um eine Situation kurz vor Schluss gehandelt, um einen Freistoss, den nicht Shaqiri ausgeführt hatte, sondern Jordan Henderson. Aber Shaq hätte ihn auf Mohamed Salah treten sollen. «Was ich gesagt hatte, bezog sich nur auf den Freistoss, nicht mehr», so Klopp.

Der Coach hatte aber bereits während der Partie den Schweizer zweimal gemassregelt. Einmal sei es darum gegangen, dass Shaqiri mehr Pressing hätte forcieren müssen. Beim anderen Mal hatte der Offensivspieler am Boden liegend einen Penalty gefordert, satt aufzustehen und zurückzueilen, berichtet «dailymail.co.uk». (hua)