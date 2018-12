Shaqiri trifft und enteilt, Lichtsteiner patzt

Liverpool baute am traditionellen «Boxing Day» seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League weiter aus. Während Manchester City auswärts gegen Leicester City erneut verlor, siegte Liverpool gegen Newcastle auch dank eines Treffers von Xherdan Shaqiri 4:0.

Mit dem problemlosen 4:0 gegen das vom ehemaligen Liverpool-Coach Rafael Benitez trainierte Newcastle (ohne Fabian Schär) schloss Liverpool eine herausragende Hinrunde ab. Das Team von Jürgen Klopp ist weiterhin ungeschlagen, in 19 Spielen kassierte es ganze sieben Gegentreffer, mehr Tore als die Reds schoss nur Manchester City. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt nach der Hälfte des Pensums sechs und mehr Punkte.

Die Fans von Anfield träumen mehr denn je vom ersten Meistertitel seit 1990, auch wenn Klopp nach dem achten Meisterschaftssieg in Folge sagte: «Es wird ein Rennen bis zum letzten Tag.» Anteil am Höhenflug Liverpools hat auch Xherdan Shaqiri, der gegen Newcastle durchspielte und seinen sechsten Saisontreffer erzielte. In der 79. Minute lenkte er einen Querpass von Trent Alexander-Arnold ins Netz.

Während Liverpool von Sieg zu Sieg eilt, befindet sich Titelverteidiger Manchester City in einem weihnachtlichen Formtief. Beim 1:2 bei Leicester City verlor das Team von Pep Guardiola erstmals seit zwei Jahren wieder zwei Partien in Folge. Am Samstag waren die Citizens bereits Crystal Palace unterlegen.

Tottenham klettert, Arsenal hinkt

«Wir haben genug Punkte, um Meister zu werden, aber die anderen Mannschaften haben mehr, sie sind im Moment besser als wir», sagte Guardiola, der mit seiner Mannschaft am 3. Januar Liverpool empfängt. Von der Baisse des Meisters profitierte auch Tottenham Hotspur, das dem 6:2 gegen Everton ein 5:0 gegen Bournemouth folgen liess, Manchester City überholte und neu erster Verfolger von Leader Liverpool ist.

Weiter an Terrain büsste Arsenal ein. Die Gunners kamen auswärts gegen Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1. Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Gäste mit seinem 13. Saisontreffer früh in Führung, womit der Stürmer aus Gabun die Torschützenliste weiter vor Mohamed Salah und Harry Kane, die ebenfalls trafen, anführt. Mitschuld am Ausgleichstreffer hatte Stephan Lichtsteiner, der nach einem Stellungsfehler den Ball mit dem Kopf in den Lauf von Jurgen Locadia verlängerte, der zum 1:1 traf.

Telegramme und Tabelle

Leicester City - Manchester City 2:1 (1:1)

Tore: 14. Bernardo Silva 0:1. 19. Albrighton 1:1. 81. Ricardo Pereira 2:1.–Bemerkung: 89. Platzverweis Delph (Manchester City/Foul).



Liverpool - Newcastle United 4:0 (1:0)

Tore: 11. Lovren 1:0. 48. Salah (Foulpenalty) 2:0. 79. Shaqiri 3:0. 85. Fabinho 4:0. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri, Newcastle United ohne Schär (Ersatz).



Manchester United - Huddersfield Town 3:1 (1:0)

Tore: 29. Matic 1:0. 64. Pogba 2:0. 78. Pogba 3:0. 88. Jörgensen 3:1. - Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 5:0 (3:0)

Tore: 16. Eriksen 1:0. 23. Son 2:0. 35. Lucas 3:0. 61. Kane 4:0. 70. Son 5:0.



Brighton & Hove Albion - Arsenal 1:1 (1:1)

Tore: 7. Aubameyang 0:1. 35. Locadia 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Lichtsteiner und Xhaka.



Weitere Resultate: Fulham - Wolverhampton 1:1. Burnley - Everton 1:5. Crystal Palace - Cardiff City 0:0.



Rangliste: 1. Liverpool 19/51 (43:7). 2. Tottenham Hotspur 19/45 (42:18). 3. Manchester City 19/44 (51:15). 4. Arsenal 19/38 (41:25). 5. Chelsea 18/37 (35:15). 6. Manchester United 19/32 (37:31). 7. Leicester City 19/28 (24:22). 8. Watford 18/27 (25:25). 9. Everton 19/27 (31:29). 10. Wolverhampton 19/26 (20:22). 11. Bournemouth 19/26 (27:33). 12. West Ham United 18/24 (25:27). 13. Brighton & Hove Albion 19/22 (21:27). 14. Crystal Palace 19/19 (17:25). 15. Newcastle United 19/17 (14:26). 16. Southampton 18/15 (19:33). 17. Cardiff City 19/15 (18:38). 18. Burnley 19/12 (17:41). 19. Fulham 19/11 (17:43). 20. Huddersfield Town 19/10 (12:34). (sda)