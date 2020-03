Shaqiri und die gewagte Frage

Das Coronavirus geht um. Wichtig ist nur eines: die Gesundheit. Der Sport ist recht unwichtig geworden. Und der Fussball, die schönste Nebensache der Welt, genau das: eine Nebensache, tief getroffen vom Virus, wie viele andere Bereiche des Lebens auch. Trotzdem soll dieser Text über Fussball und Corona mit einer Frage beginnen, die man in diesen Tagen kaum zu stellen wagt, aber halt doch im Raum steht: Gibt es so etwas wie sportliche Profiteure in der Krise?

EM 2020/2021Gut für England und Deutschland, schlecht für Ronaldo und Modric

Es gibt zumindest Fussballer, die an der Euro 2020 nicht hätten mittun können wegen Verletzungen. Oder die kaum in Bestform gewesen wären. Torjäger Harry Kane beispielsweise, der mit einer talentierten englischen Mannschaft die jahrzehntelange Sehnsucht seines Landes nach dem zweiten Titelgewinn in der Geschichte stillen möchte. Bei Deutschland wären mit Niklas Süle und Leroy Sané wichtige Spieler in Defensive und Offensive im Sommer kaum dabei gewesen. Sowieso: England und Deutschland dürften 2021 stärker sein als 2020. Das gilt auch für die ebenfalls jungen Auswahlen Italiens und Hollands. Jungstars wie Erling Haaland (19), der mit Norwegen noch das Playoff überstehen muss, dürften zudem in einem Jahr in ihrer Entwicklung noch weiter sein.

Auch für die Franzosen, bei denen mehrere Leistungsträger wie Paul Pogba und Ousmane Dembélé dauerverletzt sind, sowie die Spanier, die gerade einen heftigen personellen Umbruch moderieren, könnte es aus sportlicher Sicht vorteilhaft sein, findet das kontinentale Gipfeltreffen 12 Monate später als geplant statt.

Stars gegen das Alter

Auf der anderen Seite wird es für die Belgier und ihre seit Jahren goldene Generation nicht einfacher, 2021 endlich den Titel zu gewinnen. So ist das auch für den WM-Finalisten Kroatien mit 2018-Weltfussballer Luka Modric, der nächstes Jahr vor seinem 36. Geburtstag stehen wird.

Und ganz besonders gilt das für Cristiano Ronaldo, der zwar noch immer fit scheint wie mit 18, in einem Jahr aber 36 sein wird. Andererseits wächst beim Titelverteidiger Portugal eine derart begabte Mannschaft heran, dass Ronaldo bestimmt auch 2022 an der Winter-WM in Katar noch dabei sein möchte. Mit fast schon 38, wohl weit über 200 Länderspielen und bestimmt deutlich über 100 Treffern für Portugal. Derzeit steht er bei 99 Toren in 164 Einsätzen.

Age Hareide, der Coach Dänemarks, wiederum wird um die Euro-Teilnahme gebracht, weil sein Nachfolger ab Sommer, Kasper Hjulmand, längst feststeht.

Schweizer NationalteamViele Leistungsträger nicht in Form – Fragezeichen bei Lichtsteiner

Wann hat eigentlich Xherdan Shaqiri das letzte Spiel für Liverpool bestritten? Am 11. Januar, eine Minute gegen Tottenham. Der vermutlich wertvollste Spieler für die Schweizer Nationalmannschaft ist ständig verletzt. Irgendein Muskel zwickt immer, mal der Oberschenkel, meistens die mächtige Wade. Und selbst wenn er im Juni gesund gewesen wäre: Ohne Spielpraxis kann Liverpool-Reservist Shaqiri kaum eine Hilfe für die Schweiz sein. Deshalb: Ein Vereinswechsel auf nächste Saison und hoffentlich weniger Ärger mit dem Körper – und der dann 29-jährige Kreativgeist könnte 2021 auf dem Zenit seines Könnens sein.

Ausserdem: Manuel Akanji hat seinen Stammplatz bei Dortmund verloren, Ricardo Rodriguez flüchtete von Milan zu Eindhoven, Granit Xhaka erlebte eine sehr schwierige Zeit bei Arsenal, Haris Seferovic trifft bei Benfica Lissabon kaum noch, und so weiter, und so unbefriedigend.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic wird aus sportlichen Aspekten kaum enttäuscht sein, im Mai nicht eine halbe Busladung voller geknickter Fussballer zuerst einmal aufrichten zu müssen. Selbst wenn er sagt: «Nationalspieler ohne besonders viel Spielpraxis hat ein Schweizer Trainer immer, damit muss er umgehen können.» Und sein Chef Pierluigi Tami fragt: «Wer weiss heute schon, welche Fussballer in einem Jahr in Form sind und welche verletzt?»

Die Jungen können weiter reifen

Wahrscheinlich werden 2021 aber nicht so viele Schweizer Stammkräfte derart komplizierte Phasen haben. Und der Grossteil wird auch in einem Jahr noch im besten Fussballalter sein. Andere wie Breel Embolo, Djibril Sow, Ruben Vargas, Noah Okafor, Kevin Mbabu und Nico Elvedi könnten weitere Fortschritte realisiert haben.

War die WM 2018 in Russland Lichtsteiners letztes grosses Turnier im Dress der Nationalmannschaft? Ob er 2021 mit 37 an der EM dabei sein wird, ist fraglich. (Bild:Drako Vojinovic/AP)

Bitter ist die Verschiebung wohl für den vielleicht erfolgreichsten helvetischen Fussballer der Geschichte: Captain und Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner wird mit 37 kaum noch dabei sein.

Aber: Italien und die Türkei, neben Wales Gegner der Schweizer in der Vorrunde, werden 2021 auch klar besser einzuschätzen sein, weil in beiden Nationen bemerkenswert viele junge, starke Fussballer nachstossen. Und weil beide derzeit erhebliches Verletzungspech beklagen. Insbesondere die Türken hätten an einer EM 2020 auf mehrere ihrer besten Spieler verzichten müssen.

Nationale Ligen

Gibt es keine Meister? Wie bitter wäre das für Liverpool!

Niemand weiss, wann wieder Fussball gespielt werden kann. Möglicherweise erst im Spätsommer, wobei es Virologen gibt, die sagen, sogar erst Anfang 2021 werde der professionelle Betrieb wieder aufgenommen werden können. Weil: Zehntausende Menschen auf engstem Raum dürften noch lange nicht coronavirusgerecht sein – und auch Geisterspiele könnte je nach Entwicklung des Virus länger nicht stattfinden. Dann aber wären die Folgen für die Clubs richtig verheerend, es könnte zu zahlreichen Shutdowns kommen.

Vielleicht wird man die Saison also erst spät zu Ende spielen können und dann eine verkürzte Spielzeit 2020/2021 bestreiten müssen. Vielleicht macht man irgendwann aus zwei Saisons eine. Und vielleicht muss man die aktuelle auch gleich ganz streichen. YB-Sportchef Christoph Spycher fragt: «Braucht es dann überhaupt einen Meister?»

Liverpool war auf bestem Weg, Meister zu werden. Doch das Coronavirus könnte die Reds kurz vor dem Ziel noch abfangen. (Bild: Alastair Grant/AP)

Das St. Galler Märchen könnte nicht zu Ende geschrieben werden. Lausanne müsste den fast sicheren Aufstieg verschieben und auch nächste Saison gegen Chiasso und Lausanne-Ouchy antreten. Vor allem aber: Liverpools erster Titelgewinn seit 1990 würde trotz eindrücklicher Dominanz und momentan 25 Punkten Vorsprung ausfallen. Wie bitter wäre das! Dann doch lieber ein Geisterumzug der Meisterhelden durch die leeren Strassen Liverpools.

Auf den Fussball warten jedenfalls – wie auf die ganze Welt – jede Menge heikle, bestimmt hitzige, teilweise wohl hässliche Debatten. Etwa darüber: Wie wird bezüglich Teilnahme am nächsten Europacup entschieden? Oder: Wer erhält welche Unterstützung? Und wer verzichtet auf Einnahmen, um einen anderen Club zu retten?

FinanzenViel weniger Geld im Umlauf – für lange Zeit

Auch der Fussball wird viel Geld verlieren. Sehr, sehr viel Geld. Es geht nicht nur um Einnahmen aus dieser Saison, um Megasummen aus TV-Verträgen, Zuschauereintritten, Spielerverkäufen, Sponsorendeals – sondern es geht auch um die Zukunft. «Die Corona-Krise wird den Fussball auf Jahre hinaus finanziell schwächen», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher. Und Dortmunds CEO Hans-Joachim Watzke ist sehr ehrlich (oder berechnend oder ignorant), wenn er sagt, es gehe darum, dass der Fussball so schnell wie möglich weitergehe: «Sonst droht zahlreichen Clubs das Ende. Und wir haben auch eine Verpflichtung unseren vielen Mitarbeitern gegenüber.»

Es ist ja klar: Selbst wenn im optimalsten Fall im Mai in den meisten Ligen wieder gespielt wird, warten erst einmal viele Geisterspiele. Das ist das eine. Aber Spycher weist darauf hin, dass auch die Wirtschaft in arger Schieflage sein wird. Sponsoren und TV-Stationen, Fans und VIP-Kunden werden den Clubs nicht mehr Geld nachwerfen, um beim Spektakel dabei zu sein. Und das Financial Fairplay – jenes Regularium, welches dafür sorgen soll, dass die Clubs nicht mehr Geld ausgeben als einnehmen – dürfte vorderhand keinen mehr ernsthaft interessieren. Es geht schon jetzt bei vielen nur noch ums Überleben.

TransfermarktKeine 200-Millionen-Wechsel mehr - im Gegenteil

Gibt es diesen Sommer überhaupt ein Transferfenster? Was passiert mit jenen Spielern, deren Vertrag am 30. Juni ausläuft, wenn die Saison länger läuft? Und wird Neymar wirklich für fast 200 Millionen Franken zurück zu Barcelona wechseln?

Es gab Gerüchte, dass Neymar wieder zu Barcelona will. Doch ist Paris gewillt, den Brasilianer für einen Verlust wieder ziehen zu lassen? Denn Barcelona wird sicher nicht 222 Millionen zahlen. (Bild: Christophe Petit Tesson/epa)

Es gibt auch bezüglich Transfermarkt viele Fragen. Christoph Spycher sagt, es werde das kleinste Problem sein, die Phase für Spielerwechsel terminlich nach hinten zu schieben und eine Lösung bezüglich verlängerter Saison zu finden. «Das würde ja bedeuten, dass wir wieder spielen können.»

Allerdings dürfte der Mercato eingedämmt werden, weil kaum ein Club bereit sein wird, grosse Summen zu investieren. Das heisst: Nicht nur Neymar, auch hoch gehandelte Spieler wie Jadon Sancho von Dortmund oder Kai Havertz von Leverkusen werden kaum neunstellige Ablösesummen generieren.

Mehr Leihgeschäfte

Das schon seit einiger Zeit beliebte Modell von Leihverträgen mit Option auf Festverpflichtung dürfte noch beliebter werden, auch Tauschgeschäfte gewinnen an Attraktivität: Gib du mir Neymar, ich geb dir Dembélé, Coutinho und Vidal.

Wie schwierig aber auch hier Prognosen sind, zeigt sich am Beispiel des aufstrebenden Schweizer Nationalspielers Denis Zakaria. Einerseits dürfte kaum einer der gehandelten Premier-League-Grössen bereit sein, 50 Millionen Franken aufwärts für den umworbenen Box-to-Box-Mittelfeldspieler zu bezahlen, wie gerade noch spekuliert worden ist. Andererseits könnte Zakarias Arbeitgeber Gladbach gezwungen sein, seinen mit Abstand kostbarsten Fussballer aus wirtschaftlichen Gründen deutlich unter Wert verkaufen zu müssen.

MoralNeue Werte - oder doch alte Gewohnheiten?

Corona zeigt den Menschen, was wirklich wichtig ist. Oder um es mit den Worten des reflektierten Christoph Spycher zu sagen: «Wir sind vielleicht doch nicht die Siebesieche, die alles können. Was wir derzeit alle merken: Am Ende geht es um den Menschen und seine Gesundheit, um die Qualität von Beziehungen. Es wäre schön, wenn von diesem Denken nach mehr Solidarität später etwas zurückbleiben würde. Und wenn man künftig gewisse Werte hochhalten und mehr Sorge zueinander haben würde.»

Der Fussball ist zwar weltweit populär, doch er sorgt für viele unschöne Schlagzeilen: Rassismus in den Stadien und Korruption in den Verbänden, Chaoten auf den Rängen und beleidigende Transparente in den Kurven. Zum Beispiel. Der Fussball ist so gross geworden, dass es für viele sinngemäss um mehr ging als um Leben und Tod. Das war vor Corona. Möglicherweise, und das mag nun ein naiver Gedanke sein, wird das anders sein, wenn die Menschen wieder frei sind und während dieser bedrückenden Zeit realisiert haben, wie sie im Hamsterrad gefangen unterwegs gewesen sind und falsche Prioritäten gesetzt haben.

Spieler gehen als Vorbilder voran

Erste Signale zumindest deuten auch im Fussball in diese Richtung. Gladbachs Spieler sind bereit, ihr Gehalt zu reduzieren. Die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka von Bayern München haben Ende Woche die Hilfsinitiative «We Kick Corona» für soziale und karitative Einrichtungen gegründet – und spendeten zusammen zum Start gleich eine Million Euro. Mats Hummels, wie Kimmich und Goretzka schon oft mit klugen Worten unter oft materiell getriebenen Fussballern aufgefallen, unterstützte die Aktion sofort. Das deutsche Nationalteam wirft 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke auf. Hans-Joachim Watzke verzichtet auf einen Drittel seines Lohnes. Und es wird zu weiteren Aktionen kommen.

Corona wird irgendwann Geschichte sein – und die Welt verändert haben. Stritten wir wirklich noch vor wenigen Wochen über den VAR nach dem Spitzenspiel St. Gallen - YB? Dachten wir echt noch Anfang März, es sei übertrieben, wegen dieses Virus aus China Fussballspiele abzusagen? Und regten wir uns tatsächlich erst vor kurzem über den Trainer unseres Lieblingsteams auf, weil er zu defensiv aufstellte? Ach, ja, wie erbittert wurde diskutiert: Ronaldo oder Messi?

Werden beleidigende Plakate auch nach der überstandenen Corona-Krise in den Stadien zu sehen sein? (Bild: Bernd Thissen/Keystone)

Wie kleingeistig, wie lächerlich, wie oberflächlich (oder sogar: wie dumm).Und dann trotzdem: Der Fussball ist ein Milliardenbusiness, und vielleicht wird es nach dem ersten Schock doch wieder so sein wie immer. Sobald der gemeinsame Gegner verschwunden sein wird, stehen wohl wieder die eigenen Interessen im Vordergrund.

Bleibt alles beim Alten?

Fifa und Uefa befinden sich im Dauerstreit. In den Arenen sitzen die gleichen Menschen mit ihren Vorurteilen. Und vielen Clubbesitzern dürfte es nach der Misere möglichst schnell wieder nur um Macht und Geld gehen. Wenn die Vereine die monumentale Krise denn überhaupt überstehen, was entscheidend davon abhängt, wie lange der Spielbetrieb lahmgelegt bleibt. Christoph Spycher sagt: «Ich bin nicht überzeugt, dass sich wirklich viel verändern wird in unserer Welt. Immer höher, schneller, weiter, besser, dieser Drang wird irgendwann wiederkommen.»

Vorerst aber gilt die ganze Konzentration dem Kampf gegen die Ausbreitung eines Virus, das unser Leben total auf den Kopf gestellt hat. Der Fussball nach Corona jedenfalls wird ein ganz anderer sein. Und eines lässt sich nach relativ kurzer Fussballisolation bereits festhalten: Auch dieser Zustand ist schrecklich. Wie sehr lechzt man schon nur danach, ein Freitagabend-Geisterspiel der Challenge League zwischen Chiasso und Lausanne-Ouchy am TV verfolgen zu können.