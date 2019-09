Shaqiri verletzt, verpasst er die Spiele mit dem Nationalteam?

Vielleicht hätte Xherdan Shaqiri am Mittwoch wieder einmal länger gespielt. Vermutlich wäre er sogar in der Startformation gewesen.

Es ist Liga-Cup in England. Der FC Liverpool spielt auswärts bei Milton Keynes. Doch Shaqiri wird eine Minute auf dem Rasen stehen. Nicht, weil Trainer Jürgen Klopp freiwillig auf den Schweizer verzichtet, wie bisher meistens in dieser Saison in Premier und Champions League. Shaqiri erlitt am Dienstag im Training eine Verletzung an der Wade.

Erste Untersuchungen deuten auf einen Muskelfaserriss hin, wie Liverpools Assistenztrainer Pepijn Lijnders sagte, die Röntgenuntersuchung habe einen kleinen Riss im Wadenmuskel gezeigt.

In diesen Tagen reist eine Delegation mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic und Nationalteam-Manager Pierluigi Tami nach England, um den 27-jährigen Offensivspieler zu besuchen und Unstimmigkeiten zu beseitigen. Zuletzt hatte Shaqiri bei den Schweizer EM-Qualifikationspartien in Irland und gegen Gibraltar gefehlt - mutmasslich wegen Lustlosigkeit. Sollte er für ein Comeback für die Schweiz bereit sein, darf Shaqiri für den nächsten Einsatz nicht zu lange ausfallen. Mitte Oktober tritt die Schweiz gegen Dänemark und Irland zu Schlüsselpartien an. (red)