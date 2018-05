Shaqiris Stoke steigt ab

Eine Stunde lang schien es, als könnte Stoke City sich die Chance bewahren, am Ende der Saison den Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Vor allem dank Xherdan Shaqiri, der sein Team mit einem herrlich getretenen Freistoss in Führung schoss. Es war der 8. Saisontreffer des Schweizers.

Xherdan Shaqiri has ended a run of 8 PL games without a goal or assist. His 14 PL goal involvements (8 goals, 6 assists) are still 4 more than the next highest Stoke player #PL pic.twitter.com/xKvu709FLJ