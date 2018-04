«Sie hatten keine Freude, mit mir zu arbeiten»

Es war schon lange darüber spekuliert worden, dass Giorgio Continis Zeit beim FC St. Gallen bald enden würde. Immer wieder hiess es, er und die neue Clubführung um Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter hätten das Heu nicht auf der gleichen Bühne.

Nachdem der FCSG am Samstag beim 0:1 gegen Thun die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen bezogen hatte, griff die Clubleitung ein und stellte den Trainer samt Assistent Markus Hoffmann per sofort frei.

Fehlendes Vertrauen

Hüppi betonte an der Medienkonferenz am Dienstag, dass bei seinem Amtsantritt schnell klar gewesen sei, dass sie mit der «bestehenden Formation» weitermachen wollen, schliesslich habe Contini erfolgreich gearbeitet und einen Vertrag bis 2019 gehabt. In den vergangenen Wochen habe sich jedoch abgezeichnet, dass die Zusammenarbeit nicht wunschgemäss funktioniere. «Clubleitungen begründen einen Wechsel oft damit, dass der Trainer ihr Vertrauen nicht mehr hat. Bei uns war das Gegenteil der Fall», sagte Hüppi. «Wir hatten das Gefühl, dass uns nicht vertraut wird.»

Sportchef Sutter wurde ganz konkret: «Ich hatte immer mehr das Gefühl, dass Contini und Hoffmann keine Freude hatten, mit mir zusammenzuarbeiten, dass sie nicht glücklich sind, dass ich auf dem Posten bin, auf dem ich bin.» Ein kleiner Club wie der FCSG könne langfristig nur erfolgreich sein, wenn alle am gleichen Strang zögen. «Deshalb habe ich beim Verwaltungsrat den Antrag gestellt, das Arbeitsverhältnis mit dem Trainerduo per Ende Saison aufzulösen.»

Dass die Trennung nun per sofort erfolgte, entschied der VR einstimmig in einer Sitzung am Montagabend. Sutter lag es am Herzen, noch einmal zu betonen: «Niemand hat einen Fehler gemacht, auch Contini und Hoffmann nicht. Es kommt im Leben manchmal halt vor, dass verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und man dann nicht mehr in die gleiche Richtung geht.»

Kuzmanovic übernimmt vorerst

Auf Contini folgt vorerst interimistisch Boro Kuzmanovic, der zuletzt im GC-Nachwuchs engagiert war. Sutter kennt den Kroaten aus gemeinsamen Jahren bei Winterthur und hält ihn für «einen der besten Ausbildner der Schweiz». Im Sommer wird der 55-Jährige dann ins zweite Glied rücken, als Assistent des neuen Cheftrainers.

Wer das sein könnte, mochte Hüppi noch nicht verraten, «wir wissen aber ziemlich genau, in welche Richtung es gehen könnte». Bevor die letzten Gespräche aber noch nicht geführt seien und der Fall für alle Seiten klar sei, «können wir nichts sagen».

In den letzten Runden geht es für die Ostschweizer noch um einiges. «Wir wollen am 19. Mai in einem vollen Stadion um Platz 3 spielen, das ist unser Traum», sagte Hüppi. Dann kommt im abschliessenden Spiel der Saison Lausanne nach St. Gallen. Aktuell liegt der FCSG auf Rang 4, einen Punkt hinter Luzern.