So demütigen Chaoten die GC-Profis

Was Big News hätten werden sollen, verkommt zur Randnotiz: GC steigt nach 70 Jahren aus der höchsten Schweizer Liga ab. Überschattet wird das dunkle Kapitel in der Geschichte des Rekordmeisters von einer Schande. Chaoten aus dem Fanblock stürmen beim Stand von 0:4 in Richtung Rasen der Luzerner Swissporarena, bleiben hinter der Werbebande stehen und weigern sich, zurück auf ihre Plätze zu gehen. Security, Polizei und Ordner stehen dort, es herrscht mehrere Minuten Ungewissheit. Auch bei GC scheinen sie zu diesem Zeitpunkt nicht zu wissen, wie sie vorgehen sollen. Und das, obwohl sie eigentlich Erfahrung mit solchen Eklats haben: Erst Mitte März sorgten die GC-Anhänger in Sion für einen Spielabbruch.

Es ist Captain Heinz Lindner, der in Begleitung von Medienchef Christian Künzli den Mob besänftigen soll. Lindner, der österreichische Goalie, einmal mehr. Schon auf dem Platz schien er die ganze Saison der zu sein, der als einziger die Fehler seiner Vorderleute ausbaden musste. Deshalb ist Lindner auch der einzige Spieler, der von den Fans akzeptiert wird. «Bis auf Lindner könnt ihr alle gehen», skandierten die Anhänger schon. Dementsprechend freundlich wurde der 28-Jährige empfangen, umstimmen konnte er aber niemanden. Schlimmer, er musste mit der absurden Forderung der Fans zurückkehren: Sie verlassen den Platz nur, wenn alle GC-Spieler einzeln zu ihnen kommen, sich bis auf die Unterhosen ausziehen und so über den ganzen Platz zurück in die Kabinen laufen.

Bilder: Die Schande von Luzern

Und wie reagiert der Absteiger? Die Spieler gehen zum Mob und geben ein Trikot ab. Eine letzte, grosse Demütigung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Partie bereits offiziell abgebrochen. Und GC, wenn auch noch das Forfait-Urteil der Liga offiziell aussteht (eine andere Lösung wird es nicht geben), verliert nach 70 Jahren nicht nur die Erstklassigkeit, sondern auch noch das letzte bisschen Würde.

Die GC-Spieler verlassen das Feld. (Video: SRF)

(fas)