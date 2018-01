So tief ist Schärs Andenken für Ronaldo

Cristiano Ronaldos blutiges Gesicht ging um die Welt, der Schweizer Nationalspieler Fabian Schär hatte den Superstar am Sonntag unabsichtlich am Kopf getroffen. Danach schaute sich der Real-Spieler noch auf dem Platz seine Wunde auf einem Handy an. Nun tauchte ein Video auf, das den Portugiesen in der Madrid-Kabine zeigt, wie sein Gesicht vom Blut befreit wird und wie tief die Wunde wirklich ist.

Trainer Zinédine Zidane bestätigte, dass die Verletzung mit einigen Stichen genäht werden musste, aber dass es Ronaldo so weit gut gehe. Der 32-Jährige wird für ewig ein Andenken vom Ostschweizer am linken Auge behalten. Schär hatte sich noch auf dem Platz für seine Aktion bei Ronaldo entschuldigt. Am Montag trainierte CR7 ganz normal mit dem Team mit. Einzig ein kleines Pflaster erinnerte noch an den Vorfall. (hua)