«Solche Vorwürfe sind lächerlich»

Jérôme Boateng, 30, hat eine turbulente Zeit hinter sich. Erst ist er mit der DFB-Elf bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, wobei er das letzte Spiel gesperrt auf der Tribüne erlebte. Anschliessend folgten hektische Wochen, in denen er selbst nie richtig wusste, ob er jetzt bald zu Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain wechselt oder weiter für Niko Kovac und den FC Bayern spielt. Am Ende blieb Boateng eher überraschend in München, offenbar auch aufgrund des eigenwilligen Verhandlungsgebarens des PSG-Sportdirektors Antero Henrique, dem sowohl die Bayern als auch die eigenen Leute in Paris Vorwürfe machen.

Im SZ-Interview spricht Boateng über den gescheiterten Wechsel, und er nutzt die Gelegenheit, um den Frust über jenes Image loszuwerden, mit dem er zuletzt leben musste - ohne, wie er sagt, vom FC Bayern ausreichend verteidigt zu werden. Er erklärt auch, was die Özil/Gündogan-Affäre mit dem Scheitern bei der WM zu tun hat - und er kritisiert manche Nationalspieler-Kollegen für ihr Schweigen nach Özils Rücktritt.

Herr Boateng, als Herausgeber des Magazins «Boa» werden Sie ja bald ein Kollege. In einem Interview mit Jérôme Boateng über diesen Sommer: Welche Einstiegsfrage würden Sie empfehlen?

Zur WM gibt es noch viele Fragen, kann ich mir zumindest vorstellen. Und natürlich zu den Wechselgerüchten. Das wären für mich die Hauptthemen.

Sehr gut, das deckt sich mit unserem Plan. Ist es okay, wenn wir angesichts des Champions-League-Auftakts des FC Bayern kurz mit der Aktualität anfangen?

Einverstanden.

Trainer Niko Kovac schwärmt, dass er drei Weltklasse-Innenverteidiger habe. Wissen Sie, wovon genau er es abhängig macht, wer aus dem Trio Jérôme Boateng/Mats Hummels/Niklas Süle an einem Abend wie in Lissabon beginnen darf?

Sicher vom Trainingseindruck, aber auch von den Spielen davor. Und eine Rolle spielt natürlich auch, ob jemand vielleicht ein bisschen erschöpft ist. Wir bekommen ja immer Blut abgenommen, um die Muskulaturwerte zu analysieren. Gerade am Anfang der Saison soll jeder von uns genügend Spiele bekommen - aber auch nicht zu viele, sodass keiner gleich überpact.

Während der WM hatte Clubboss Karl-Heinz Rummenigge öffentlich verkündet, dass Sie bei einem entsprechenden Angebot gehen dürften. Damals haben Sie eher nicht damit gerechnet, dass Sie am 1. September noch Bayern-Spieler sind, oder?

Alles war möglich, aber ein Wechsel wäre auf jeden Fall keine Flucht gewesen, das wäre die neue Herausforderung geworden, die ich damals gesucht habe. Mein Wechsel-interesse hatte ja nie was damit zu tun, dass ich mich bei Bayern nicht wohlfühle. Ich glaube, es ist legitim in meinem Alter, noch mal was Neues zu machen - oder zumindest darüber nachzudenken.

Dass Sie mit Paris gesprochen haben, ist ja kein Geheimnis. Erklären Sie das doch mal: Sie wollten den Wechsel, Bayern wollte den Wechsel, Paris wollte den Wechsel - trotzdem kam er nicht zustande.

Eine Weile war das vielleicht so, aber am Ende haben die Argumente für einen Verbleib beim FC Bayern gesprochen. Niko Kovac zum Beispiel wollte mich unbedingt halten. Als der Transfer dann nicht geklappt hat, habe ich das akzeptiert und auch respektiert. Ich fühle mich wohl hier. Ich habe mit den Spielern hier über viele Jahre zusammengespielt, ich habe mit den meisten eine enge Verbindung aufgebaut.

Waren Sie mit dem Kopf schon in Paris?

Das nicht, aber mit dem Gedanken habe ich mich beschäftigt, das sage ich ganz ehrlich. Es war eine konkrete Option, auch meine Familie wusste schon Bescheid.

Wie waren die Gespräche mit PSG-Trainer Thomas Tuchel?

Sehr gut. Wir haben darüber gesprochen, wie er über Fussball denkt, was seine Idee in Paris ist, und auch, welche Rolle ich darin ausfüllen könnte - das hat mir alles hervorragend gefallen. Er hat mir auch sehr nachdrücklich vermittelt, dass er gerne mit mir zusammenarbeiten möchte.

Aber Niko Kovac hat eben auch eine hohe Meinung von Ihnen.

Ja, seine Meinung hat am Ende eine sehr grosse Rolle gespielt. Auch seine Wertschätzung lässt mich mit einem guten Gefühl hier bleiben. Vor allem im Trainingslager hatten wir ein richtig gutes Gespräch.

Was hat er da konkret gesagt?

Er hat mir gesagt, dass er total auf mich setzt. Wenn ich fit bin, hat er gesagt, dann sei ich für ihn einer der besten Verteidiger weltweit, wenn nicht sogar der beste. Und er hat gesagt, dass es sein Ziel ist, dass ich wieder konstant fit bin und Leistungen zeigen kann wie in meinen besten Jahren - wenn's sein muss, auch dreimal die Woche.

Bei Robert Lewandowski hat der FC Bayern die Tür schnell und laut vernehmlich zugeknallt, als sein Wechselwunsch öffentlich wurde. Bei Ihnen hat der Verein die Tür dagegen aufgemacht und klar gesagt, dass ein Verkauf möglich sei. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite war ich ja selber offen für einen Wechsel. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich Wertschätzung, das ist normal, glaube ich. Aber wichtig ist für mich, dass mein Standing in der Mannschaft und bei den Führungsspielern ziemlich gut ist.

Angeblich hat PSG nach wochenlangem Pokern am Abend des vorletzten Transfertages die geforderte Ablöse von 35 Millionen Euro sogar leicht überboten - wobei diese Forderung des FC Bayern in diesem Moment angeblich schon nicht mehr aktuell, sondern höher war. Wie war Ihre Reaktion, als Ihnen am Abend dieses vorletzten Transfertages klar war, dass aus einem Wechsel wohl nichts mehr wird?

Ich habe schon ein, zwei Tage gebraucht, um das alles zu verarbeiten und zu reflektieren, aber jetzt geht es mir wirklich gut.

Hatten Sie nach dem geplatzten Transfer noch mal Kontakt mit Thomas Tuchel?

Ja, wir haben gesprochen, aber nur kurz.

Ist denn damit auch klar, dass Sie langfristig beim FC Bayern bleiben, bei dem Sie ja ohnehin bis 2021 unter Vertrag stehen? Oder könnte ein Wechsel im nächsten Sommer oder gar schon in der Winter-Transferperiode wieder Thema werden?

Man kann im Fussball nie sagen, was in der Zukunft passiert, aber mein Fokus liegt jetzt klar bei Bayern. Ich bin total klar im Kopf und freue mich auf die englischen Wochen, die Champions League, die Hymne.

Ist der Fall für Sie jetzt abgehakt, oder haben Sie das Gefühl, dass es noch einmal ein Gespräch mit den Bossen braucht?

Ich finde schon, dass wir demnächst noch mal reden sollten. Das haben wir uns auch vorgenommen.

Mit Karl-Heinz Rummenigge oder mit Uli Hoeness?

Mit beiden hoffentlich.

Was wollen Sie da ansprechen?

Mir ist es wichtig, noch mal klarzustellen, dass ich voll auf den FC Bayern fokussiert bin. Und dass ich es andererseits aber auch nicht so schön finde, wenn überall Sachen über mich behauptet werden und man dann keine öffentliche Unterstützung vom Verein bekommt.

Was meinen Sie genau?

Was mich wahnsinnig gestört hat, waren Aussagen nach der WM. Das war fast schon lustig: Da hiess es, ich sei nicht voll fokussiert, weil ich beim Südkorea-Spiel auf der Tribüne Ohrringe und Sonnenbrille trage, wenn die Sonne scheint. 2014 habe ich auch eine Sonnenbrille und Ohrringe getragen, aber da habe ich nichts darüber gelesen. Das ist für mich unbegreiflich.

Das ist eine ähnliche Diskussion wie dieser unsägliche Abzählreim bei der Nationalhymne: Wer singt sie mit, wer nicht ...

Da geht es dann weiter, ja. Irgendjemand hat bei der WM geschrieben: Boateng singt auf einmal sogar die Hymne mit! Dabei singe ich die schon lange. Vor der WM habe ich damit angefangen - vor der WM 2014 wohlgemerkt. Und wenn behauptet wird, dass ich nicht voll auf den Fussball konzentriert sei: Das ist leicht gesagt, wenn man gar nicht weiss, wie mein Tag abläuft. Ich habe jedes Mal vor einer Bayern-Vorbereitung noch eine private Vorbereitung gemacht, ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich top-professionell lebe.

Von den Bayern stammen öffentliche Vorwürfe wie die Sonnenbrille auf der WM-Tribüne aber nicht.

Nein, das meine ich ja auch gar nicht. Aber wie gesagt: Man würde sich als Spieler manchmal eben etwas mehr öffentliche Rückendeckung wünschen.

Vor knapp zwei Jahren hat Klubchef Rummenigge Aufsehen erregt mit dem inzwischen berühmten Satz, Sie sollten wieder «back to earth» kommen. Wahrscheinlich hat mit diesem Satz alles angefangen, aus diesem Satz hat sich offenkundig die folgende Theorie entwickelt: Der Boateng, der ist nach dem Spruch des AfD-Politikers Gauland («Die Leute wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben») zu einer Art Superstar geworden, der Boateng erfährt von überall Solidarität, der rennt ständig über rote Teppiche und nebenher vermarktet er auch noch Sonnenbrillen. Nur auf dem Rasen ist er immer verletzt.

So ungefähr ging die Logik, ja, und vielleicht habe ich mich zu wenig dagegen gewehrt. Aber ich bin halt nicht der Typ, der öffentlich auf so etwas eingeht. Ich weiss ja: Solche Vorwürfe sind lächerlich. Ich dränge mich nicht auf, ich renne nicht vor Kameras, ich muss nicht superpräsent sein. Jeder, der mich kennt, weiss, dass ich eher zurückhaltend bin. Ich sage meine Meinung, wenn ich gefragt werde, aber ich bin kein Showmaster. Dass ich anders rüberkomme, durch meine Tattoos, dass ich mich anders anziehe, das ist die eine Sache. Das sind Interessen von mir. Das heisst aber doch nicht, dass ich mich nicht auf den Fussball fokussiere.

Sie brauchen vermutlich auch nicht zwei Stunden, um eine Brille auszuwählen.

Nee, natürlich nicht. Das geht schnell.

Und jetzt haben Sie beschlossen, sich endgültig gegen dieses Back-to-earth-Image zu wehren?

Ja, ich finde, jetzt ist die Zeit gekommen, mal etwas zu sagen, spätestens nach diesen Sonnenbrillen-Vorwürfen bei der WM. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich in der Sonne eine Sonnenbrille trage, und auch nicht, dass ich Brillen rausbringe. Denn das bedeutet ja nicht, dass ich fünfmal in der Woche woanders hinfliege, um was zu entwerfen oder so. Ich mache das alles von hier. Oder noch so eine aktuelle Sache: Es hiess ja auch, nur ich hätte bei der WM einen Friseur einfliegen lassen.

Und, haben Sie?

Ich bin tatsächlich derjenige gewesen, der den Friseur besorgt hat - aber der schneidet die ganze Mannschaft und den ganzen Staff! Trotzdem heisst es: Das war nur für den Boateng. Das finde ich traurig.

Fakt ist aber: Häufig verletzt waren Sie in den vergangenen beiden Jahren schon.

Das stimmt, aber auch da kennt natürlich niemand die Hintergründe. Ich kann und will das auch gar nicht alles öffentlich machen, nur so viel: Gerade meine Verletzung an der Schulter - und das war ja die schlimmste und folgenreichste von allen - war ganz bestimmt kein Resultat von irgendeinem Lebensstil. Diese Verletzung war von mir komplett unverschuldet. Das wusste der Verein natürlich.

Trotzdem hat der Verein Sie in der Debatte nicht verteidigt. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich der FC Bayern und Jérôme Boateng vorübergehend ein bisschen fremd geworden sind?

Ich weiss nicht, woran es liegt. Dass ich ein anderes Erscheinungsbild und andere Interessen habe als andere, das ist ja legitim, glaube ich. Deshalb verstehe ich es eben nicht. Und noch mal: Dass ich zu wenig auf den Fussball konzentriert bin, das kann mir niemand vorwerfen. Fragen Sie meine Mitspieler, fragen Sie meine Trainer.

Diese Debatte haben Sie jetzt ja in doppelter Hinsicht am eigenen Leib erlebt. Auch nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland hiess es ja: Diese verwöhnten Nationalspieler konzentrieren sich auf alles Mögliche, aber nicht auf ihren Beruf.

Ja, aber auch da werden uns wegen des Misserfolgs plötzlich Dinge vorgeworfen, die im Erfolgsfall keinen interessieren. Bei der WM 2014 war auch ein Friseur im Quartier, aber da hat das keiner wissen wollen.

Was waren denn aus Ihrer Sicht die Gründe fürs frühe Scheitern?

Viele Führungsspieler sind nicht an ihre Top-Leistung rangekommen, und wir hatten auch nicht die ein, zwei Jungen, die rausgestochen sind und das wettgemacht haben. Und sicher hat auch das letzte Feuer gefehlt. Das Südkorea-Spiel habe ich wegen meiner Sperre ja von der Tribüne verfolgt, und es war fast unglaublich zu sehen, wie schwerfällig, wie verkrampft wir gespielt haben. Als ob wir Steine auf dem Rücken hätten. Da war kein Tempo, alles so langsam, das kenne ich so gar nicht. Wenn du das von oben siehst, denkst du: Wahnsinn! An ein paar Vorwürfen ist also schon etwas dran: Der Teamspirit war definitiv nicht so gut wie 2014, der hat sich nicht entwickelt, man hat ihn nicht so gespürt.

Wann haben Sie das gespürt?

Kurz vor der WM hast du schon gemerkt: Hm, da ist irgendwie noch nichts. Aber dann denkst du: Wenn du das erste Spiel gewinnst, passiert auch was in der Mannschaft. Aber dann ist es mit der Auftaktniederlage komplett in die andere Richtung gegangen, und du hast plötzlich fünf lange Tage Pause, obwohl du dringend was gutmachen willst. Dann denkst du: Mann, wann geht's endlich weiter? Der Sieg gegen Schweden war dann nicht unverdient, aber wir haben uns zu diesem Sieg gezittert, das war alles irgendwie ohne Spielfreude.

Alle dachten, Toni Kroos' Siegtor in der Nachspielzeit würde etwas auslösen.

Das haben wir ja auch gehofft. In der Halbzeit dieses Schweden-Spiels haben wir ja gemerkt, dass wir durchaus noch als Mannschaft funktionieren können. Ich habe noch mal eine Ansprache gehalten, andere Spieler auch, aber es war einfach nicht mehr wie 2014. Wir haben diese Stimmung, diese Verschworenheit einfach nicht mehr hingekriegt.

Haben Sie Gründe dafür?

2014, bei der WM in Brasilien, gab es noch zwölf, 13 Spieler, die immer gespielt haben, und die anderen waren nicht in der Position zu sagen: Moment, eigentlich gehöre ich ins Team. Da waren die Hierarchien klar. Diesmal war das anders: Wenn einer mal nicht die Leistung gebracht hat, dann war sofort ein anderer da, der sich vielleicht gefragt hat: Und warum bekomme ich keine Chance? Warum wird nur auf anderen Positionen gewechselt? So was wird natürlich nicht ausgesprochen, aber genau das ist das Problem. Man spürt es in der Mannschaft.

Wie sehr hat der Teamspirit unter der Erdogan-Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan gelitten?

Das war ein nerviges Thema, das Unruhe reingebracht hat. Erst haben alle das Thema unterschätzt, und dann haben wir es mit zur WM genommen. Das war belastend für alle, auch für die beiden Spieler.

Wie sehr wurde darüber in der Mannschaft diskutiert?

Es wurde schon diskutiert, und das wurde dann irgendwann nervig. Wir wollten als Team miteinander trainieren und uns mit anderen Themen beschäftigen. Und uns nicht immer nur fragen: Was hältst du von dem Foto? Hätte sich der und der nicht äussern oder anders äussern sollen?

Hat dieses Thema das Team in Fraktionen aufgeteilt, in eine Pro-Özil/Gündogan- und eine Kontra-Fraktion?

Das habe ich so konkret nicht wahrgenommen. Jeder hatte seine Meinung, und natürlich sind die Meinungen auch ein bisschen auseinandergegangen. Ich habe aber von keinem gehört: «Mesut und Ilkay brauchen wir nicht, das ist zu viel Belastung.» Ich glaube eher, dass die Meinungen waren: «Natürlich brauchen wir die!» Aber es hätte eben anders erklärt und ausgesprochen werden sollen.

Nach Mesut Özils Rücktritt haben viele Spieler weiterhin geschwiegen. Sie waren eine der wenigen Ausnahmen.

Das ist wieder so eine Sache. Wo waren die Mitspieler, die sich bei Mesut bedankt haben? Anscheinend haben viele sich nicht zu äussern getraut, weil sie gedacht haben, dass das bei den deutschen Fans nicht so gut ankommt. Aber da geht es nicht um die Aktion mit dem Foto. Da geht es um einen tollen Spieler, der mit uns Weltmeister geworden ist, der super viele Länderspiele gemacht hat, der den deutschen Fussball auch ein Stück weit verändert hat. Eine Nummer 10 mit Migrationshintergrund! Dem muss man Danke sagen. Sich dann zu enthalten, das finde ich schade. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)