Sommers Glanzparaden bleiben nutzlos

Der FC Schalke 04 hat zum Rückrunden-Auftakt der Fussball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach gleich den ersten Rückschlag im Titelrennen verpasst. Nach dem 2:0 in einem rasanten Spitzenspiel am Freitagabend könnte das Team von Trainer David Wagner nun gar selbst noch in den spannendsten Meisterkampf seit Jahren eingreifen. Durch Tore vom deutschen Nationalspieler Suat Serdar (48. Minute) und von Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch (58.) zogen die Königsblauen mit nun 33 Punkten zumindest für eine Nacht am Erzrivalen Borussia Dortmund vorbei auf Rang vier.

Die in der Hinserie überraschend starken Gladbacher wurden zum Auftakt des 18. Spieltages mit ihren eigenen Waffen von leidenschaftlichen Schalkern geschlagen: frühes Attackieren, hohe Laufbereitschaft und grosse Aggressivität in den Zweikämpfen.

Pfiffe gegen Nübel blieben aus

Vor 62'271 Zuschauern in der ausverkauften Schalker Arena entwickelte sich von Beginn an ein höchst unterhaltsames Duell, bei dem Pfiffe oder Unmutsbekundungen der Fans gegen den nach der Saison zu den Bayern abwandernden Schalker Goalie Alexander Nübel ausblieben.

Der ehemalige Captain sass wegen seiner Rotsperre auf der Tribüne und sah eine souveräne Leistung seines Stellvertreters und designierten Nachfolgers Markus Schubert. Dieser stand in der 5. Minute erstmals im Fokus, als er einen Schuss von Gladbachs Alassane Plea reaktionsschnell über die Latte lenkte. Nübel muss nach seiner Kung-Fu-Aktion gegen Frankfurts Mijat Gacinovic auch im nächsten Spiel bei den Bayern noch zuschauen – einige Fans fordern allerdings, dass der 23-Jährige nie wieder für Schalke spielen solle.

Überragender Sommer

Schubert zeigte in der ersten Hälfte eine unaufgeregte Vorstellung, wurde jedoch nur wenig gefordert. Als er nach einem Kopfball von Marcus Thuram geschlagen war, rettete Gregoritsch auf der Linie (37.). Von Patrick Herrmann liess sich Schubert aus kurzer Distanz nicht überlisten (45.). Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin blieben es die drei einzigen Torchancen der Gladbacher. Schalke hatte mehr vom Spiel – doch Gladbachs Bester, Torwart Yann Sommer, verhinderte gegen Gregoritsch (6.), Alessandro Schöpf (16.) und Benito Raman (28.) mit Glanzparaden einen möglichen Rückstand.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel war der Schweizer Nationalgoalie dann aber doch geschlagen. Nach Zuspiel von Gregoritsch lief Serdar relativ unbehelligt in Richtung Borussen-Tor und liess Sommer bei seinem siebten Saisontreffer keine Abwehrmöglichkeit.

Zakaria stark, Embolo enttäuscht

Das Führungstor beflügelte die Schalker, die zehn Minuten später auf 2:0 erhöhten. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum passte Serdar schön auf Raman, der uneigennützig querlegte auf Gregoritsch. In seinem ersten Pflichtspiel für Königsblau erzielte der Österreicher sein erstes Tor. Gladbachs Trainer Marco Rose reagierte und brachte Florian Neuhaus für Herrmann (59.). Nach dessen Vorlage hatte Thuram die Chance zum Anschlusstreffer, doch Schubert wehrte ab (71.). Vor der vierminütigen Nachspielzeit durfte Gregoritsch bei seiner Auswechslung den verdienten Applaus der Fans geniessen – seine Mitspieler verteidigten souverän den 2:0-Erfolg.

Neben dem überragenden Sommer standen auch Breel Embolo und Denis Zakaria in der Startformation – Verteidiger Nico Elvedi fehlte verletzt. Zakaria war mit Sommer der beste Gladbacher, Embolo hingegen enttäuschte gegen seinen Ex-Club und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Kurztelegramm:

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 2:0 (0:0) - 62'000 Zuschauer. - Tore: 48. Serdar 1:0. 58. Gregoritsch 2:0. - Bemerkungen: Gladbach mit Sommer, Embolo (bis 72.) und Zakaria, ohne Elvedi (Nackenverletzung).

Rangliste: 1. RB Leipzig 17/37. 2. Borussia Mönchengladbach 18/35. 3. Bayern München 17/33. 4. Schalke 04 18/33. 5. Borussia Dortmund 17/30. 6. Bayer Leverkusen 17/28. 7. Hoffenheim 17/27. 8. SC Freiburg 17/26. 9. Wolfsburg 17/24. 10. Augsburg 17/23. 11. Union Berlin 17/20. 12. Hertha Berlin 17/19. 13. Eintracht Frankfurt 17/18. 14. Mainz 05 17/18. 15. 1. FC Köln 17/17. 16. Fortuna Düsseldorf 17/15. 17. Werder Bremen 17/14. 18. Paderborn 17/12.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.

Der Matchticker zum Nachlesen:

(dpa/fas)