Sorgen in der Fussballprovinz

«Solche ‹Fans› werden wir in unserem Stadion nicht dulden.» So reagiert der Präsident des Sportclubs Kriens, Werner Baumgartner, auf das Verhalten der GC-Fans vom Sonntag in Luzern. Und der Präsident des FC Rapperswil-Jona, Rocco Delli Colli, mit seiner besten Mannschaft wie die Krienser in der zweithöchsten Fussballliga engagiert, sagt über die GC-Ultras: «Genau so muss man sich verhalten, will man einen Provinz-Club in den Ruin treiben.»

Beide Fussballpräsidenten schauen besorgt auf die nächste Fussballmeisterschaft – jedenfalls, wenn es um die Heimspiele gegen GC geht. Baumgartner rechnet vor: «Wir haben ein Jahresbudget von 1,5 Millionen Franken. Wir sind verpflichtet, die Fans mit dem Bus am Bahnhof Luzern abzuholen und zu uns ins Stadion zu führen. Für die Sicherheitskosten im Stadion und auch ausserhalb durch die Polizei haben wir aufzukommen. Und im schlechtesten Fall müssen wir uns die neue Infrastruktur im Stadion zertrümmern lassen.»

Das mache er nicht mit. Eher sei ein Nichtantreten mit allfälliger Forfaitniederlage in Betracht zu ziehen. «Wenn ich lese, dass GC nächstes Jahr ein Budget von 19 Millionen zur Verfügung hat, wir aber, mit einem zehnmal kleineren Budget, für die Umtriebe mit ihren Fans in unserem Stadion aufkommen müssten, dann läuft etwas grundsätzlich falsch», sagt Baumgartner. Die Emotionen, sie gingen auch am Tag nach der «Schande von Luzern» hoch.

Einpacken und behalten?

Doch, weshalb eigentlich blieb die Luzerner Polizei untätig, nachdem sich ein Grüppchen von 30 Ultras aus der überschaubaren Ansammlung von 350 GC-Supportern löste? Weshalb packt die Polizei «solche Chaoten nicht mal ein» und behält sie bis am Montagabend? Dann hätten jene ein Problem, die nicht am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erscheinen. Solche Fragen und Meinungen äusserten Genervte und Unbeteiligte in Diskussionen und Online-Foren.

Wir konfrontierten den Zuständigen bei der Luzerner Polizei damit. Sprecher Christian Bertschi: Es sei eben immer eine Frage der Verhältnismässigkeit, die bestimme, wie die Polizei vorgehe. «Unser erster Auftrag war es, die unbeteiligten Zuschauer sowie Fussballer und Funktionäre vor einem Übergriff durch Personen aus dem GC-Fanblock zu schützen.» Zudem wollte die Polizei verhindern, dass Personen aus dem Gästesektor aufs Spielfeld und in die Kabinen gelangen können. «Den Auftrag, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, haben wir erfüllt.»

Ein repressives Vorgehen wäre laut Bertschi dann zur Diskussion gestanden, wenn noch weitere Personen aufs Spielfeld gekommen wären. «Dann hätten wir interveniert. So aber wollten wir erst mal die deeskalierende Arbeit der Stadionordner unterstützen.»

Was die GC-Ultras aufführten, hat die Luzerner Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Sie kündigte gestern Nachmittag eine Untersuchung wegen Verdachts auf Nötigung an. Sie untersucht damit einen Straftatbestand, auf den bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe stehen. Verbunden mit massiven Drohungen hatten teils Vermummte die GC-Spieler aufgefordert, die Trikots auszuziehen. Laut Bertschi hat die Polizei für die weitere Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft Beweismaterial gesichert, unter anderem Videoaufnahmen. «Unsere Arbeit in diesem Fall geht also weiter.»

Ob die Chaoten vom Sonntag auch nächste Saison in der Challenge League Ähnliches aufführen können, ist somit fraglich. Darauf setzt der Geschäftsführer des FC Winterthur, Andreas Mösli. «Wir freuen uns hier in erster Linie auf den grossen Namen GC», sagt er. Die Affiche David gegen Goliath sei gut für Club und Liga. Sie bringe Zuschauer und einen höheren medialen Beachtungsgrad als sonst. Naiv in Sicherheitsfragen sei man deswegen in Winterthur nicht. Man werde die notwendige Lagebeurteilung jeweils im Vorfeld der Spiele vornehmen.

Polizei ist gefordert

Die St. Galler Polizei sieht den Spielen gegen GC derweil gelassen entgegen. Der Kanton ist neben Rapperswil-Jona auch mit Wil in der zweithöchsten Liga vertreten. Nötig sei vor jedem Spiel eine neue, gesonderte Lagebeurteilung, um den richtigen Kräfteeinsatz zu bemessen, sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Beurteilt werde etwa der Tabellenstand der Clubs, die Fankultur, Vorgeschichte und Ankündigungen in sozialen Medien. Solche Beurteilungen seien nichts Spezielles. In der Challenge League gehe es in der Regel um weniger als in der Super League. Denkbar sei, dass jene nicht in die Provinz reisten, denen es mehr um Randale gehe als um Fussball. Gleich tönt es bei der Schaffhauser Polizei, die nächste Saison bei der Partie FC Schaffhausen gegen GC gefragt sein wird.

Die Bilanz von Werner Baumgartner vom SC Kriens, trotz Mini-Budget diese Cup-Saison erfolgreich im Viertelfinal gegen den FC Zürich vertreten, bleibt ernüchternd. Jahrelange Diskussionen und Einigungen im Rahmen des Hooligan-Konkordats hätten nichts gebracht, sagt er. Die Clubs, die Liga und die Polizei müssten zusammenrücken und gemeinsam vorgehen. Diese dürften Gewaltbereite nicht länger dulden. Und der Präsident der Rapperswiler, Delli Colli, meint: «Wer seine Freiheiten gerne freiwillig aufgibt, macht es so wie die GC-Fans am Sonntag in Luzern.»

(Redaktion Tamedia)